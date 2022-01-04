Омикрон активно распространяется по планете. Новый штамм COVID-19 снова вносит коррективы в жизнь людей. Не обходит он и культурных событий, которые массово отменяют или переносят на другие даты.

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Грэмми могут перенести из-за Омикрона

Уже во второй раз ежегодную церемонию вручения престижной премии могут перенести из-за коронавируса. Грэмми должно было состояться 31 января в Лос-Анджелесе, однако, по всей вероятности, премию перенесут на более позднее время из-за Омикрона.

Пока официального заявления от организаторов премии нет.

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Напомним, в 2021 году сначала вручение Грэмми планировалось на 31 января, но 5 января организаторы сообщили, что событие состоится 14 марта. Причиной тому стало стремительное распространение COVID-19 в Лос-Анджелесе. Тогда шоу перенесли из Staples Center в соседний конференц-зал Лос-Анджелеса, чтобы уменьшить скопление людей. Окончательного решения относительно премии еще нет.