Співачка Граймс подала до суду на Ілона Маска через опіку над спільними дітьми
5 жовтня 2023, 13:18Читать новость на русском
Джерело:BBC
Канадська співачка Граймс звернулася до суду. Артистка подала позов на засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска через опіку над їхніми дітьми.
Жінка стверджує, що Маск не дозволяє їй відвідувати молодшого сина. Зазначимо, що пара має трьох спільних дітей.
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Граймс просить суд визначити законних батьків для дітей, оскільки вони з Ілоном Маском не перебувають у шлюбі. Також співачка вирішуватиме в суді питання про аліменти і право опіки.
Додамо, що минулого місяця Граймс написала в соцмережі, що Маск "повинен дозволити їй побачити сина або говоритиме з її адвокатом". Згодом вона видалила допис.
Що відомо про дітей Граймс та Ілона Маска
- Маск і Граймс перебували у стосунках із 2018 року до кінця вересня 2021 року.
- Первісток пари народився 4 травня 2020 року. Назвали сина X AE A-XII Маск на прізвисько Х. Вже у грудні 2021 року в них народилася дочка на імʼя Екса Дарк Сідеель на прізвисько Y.
- Нещодавно також стало відомо, що у Маска та Граймс народився син на імʼя Техно Механікус, відомий як Тау (Tau).
- Крім цього, засновник Tesla також має шістьох дітей від колишньої дружини, канадської письменниці Джастін Вілсон.