Співачка Граймс подала до суду на Ілона Маска через опіку над спільними дітьми

Канадська співачка Граймс звернулася до суду. Артистка подала позов на засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска через опіку над їхніми дітьми.

Жінка стверджує, що Маск не дозволяє їй відвідувати молодшого сина. Зазначимо, що пара має трьох спільних дітей.

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Граймс просить суд визначити законних батьків для дітей, оскільки вони з Ілоном Маском не перебувають у шлюбі. Також співачка вирішуватиме в суді питання про аліменти і право опіки.

Додамо, що минулого місяця Граймс написала в соцмережі, що Маск "повинен дозволити їй побачити сина або говоритиме з її адвокатом". Згодом вона видалила допис.

Що відомо про дітей Граймс та Ілона Маска