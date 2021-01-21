Успешная украинская танцовщица Елена Шоптенко завела сеть новым видео. В нем она соблазнительно и энергично танцует на камеру в откровенном костюме.

Победительница "Танцев со звездами" Елена Шоптенко редко публикует провокационные кадры. Однако она не стесняется страстных и соблазнительных танцев, которые исполняет с удовольствием. Танцовщица обнародовала горячее видео в своем профиле в инстаграме.

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Елена Шоптенко показала соблазнительный ролик, где она танцует на камеру. Сначала звезда энергично крутит ягодицами перед объективом и демонстрирует изгибы ее безупречного и обольстительного тела. Затем танцовщица щеголяет эффектными па.

Для такого видео Елена Шоптенко выбрала соответствующий наряд. Она позировала в белых облегающих шортах и крошечном бюстгальтере, что добавляло еще больше пикантности look. Спортивный наряд знаменитость соединила с кроссовками на массивной подошве.

Елена Шоптенко сделала стильную укладку, уложив волосы в пышные волны. Ее сексапильный образ довершал макияж. Танцовщица накрасила глаза черными и коричневыми тенями в стиле smokey eyes и подчеркнула губы нюдовым блеском.

"Иногда немного озорства не помешает", – написала Шоптенко под роликом.