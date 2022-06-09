Старша донька Шварценеггера написала в інстаграмі ніжне привітання, яке присвятила своєму чоловіку. Також вона опублікувала рідкісні фото зі свого весілля:

Цікаво Зробимо цього року, – Іраклі Макацарія розсекретив, яким буде його весілля з 20-річною коханою

Я люблю тебе сильніше з кожним днем, і мені так пощастило жити з тобою. Дякую за те, що ти найкращий чоловік, партнер та батько. Ти змушуєш мене сміятися, почуватися такою коханою та відчувати твою підтримку, ти все виправляєш, ти найкращий післяпологовий догляд – готуєш мені супи щовечора. І дивитися, як ти любиш мене та нашу сім'ю, – це найбільша радість. С річницею!

– написала письменниця та блогерка Кетрін.



Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт святкують третю річницю весілля / Фото з інстаграму

Кіноактор Кріс Пратт теж "не пас задніх" і опублікував в інстаграмі кілька приємних слів для коханої.

"Вітаю з роковинами мою сильну, чудову, розумну, прекрасну, організовану, жорстку, добру, співчутливу дружину. Я щаслива людина. Бог такий милосердний. Ми з дітьми такі вдячні тобі за те, що ти є. Ти так багато робиш для покращення нашого життя. Дякую. Я тебе люблю. Ми любимо тебе!" – додав Кріс та показав сімейні фото з домашнього архіву.

Для перегляду усіх знімків гортайте направо:

Особисте життя пари

Нагадаємо, що Кетрін і Кріс виховують двох доньок – перша донечка Лайла Марія народилась в серпні 2020 року. Наприкінці травня 2022 року подружжя вдруге дочекалось дівчинки – Елоїзи Крістіни. Зокрема у кіноактора є 9-річний син від першого шлюбу з актрисою Анною Феріс.

Роман Кріса Пратта з донькою Арнольда Шварценеггера розпочався у 2018 році. Вже за рік пара одружилась. Таємне весілля пара зіграла у колі найближчих друзів та родичів, а сама вечірка була закритою для ЗМІ.

"Залізний Арні" зізнавався, що не хотів, аби його дочка почала зустрічатися з Крісом Праттом. Спочатку він не сприйняв вибір Кетрін серйозно, бо думав, що вона ніколи не вийде заміж за актора, адже їй не подобалась робота Арнольда в дитинстві.