Новина про те, що подружжя Кетрін та Кріса чекає на поповнення у сім'ї з'явилась ще у грудні 2021 року. Два дні тому, 21 травня, вони дочекались ще однієї дівчинки.

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У своєму інстаграмі молоді батьки не залишали фотографій донечки, натомість опублікували милу листівку, де написали дату народження та ім'я крихітки.

Ми так раді оголосити про народження нашої другої дочки, Елоїзи Крістіни Шварценеггер Пратт. Мама та малюк почуваються добре. Ми відчуваємо себе надзвичайно благословенними та вдячними. З любов'ю, Кетрін та Кріс,

– написав зірка "Вартових галактики" у своєму інстаграмі.



Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт вдруге стали батьками / Фото з інстаграму актора

У коментарях під дописом зіркові колеги вже вітають пару з щасливою звісткою. Сам дідусь Арнольд ще ніяк не коментував новину у соцмережах.

Особисте життя пари

Зазначимо, що для Кетрін і Кріса це друга спільна дитина – пара також виховує доньку Лайлу Марію, яка народилася в серпні 2020 року. Зокрема у кіноактора є 9-річний син від першого шлюбу з актрисою Анною Феріс.

Роман Кріса Пратта з донькою Арнольда Шварценеггера розпочався у 2018 році. Вже за рік пара одружилась.

"Залізний Арні" зізнавався, що не хотів, аби його дочка почала зустрічатися з Крісом Праттом. Спочатку він не сприйняв вибір Кетрін серйозно, бо думав, що вона ніколи не вийде заміж за актора, адже їй не подобалась робота Арнольда в дитинстві.

Які зірки нещодавно народили дітей: