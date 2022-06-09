Старшая дочь Шварценеггера написала в инстаграмме нежное приветствие, которое посвятила мужу. Также она опубликовала редкие фото из своей свадьбы:

Интересно Сделаем в этом году, – Иракли Макацария рассекретил, какой будет его свадьба с 20-летней любимой

Я люблю тебя сильнее с каждым днем, и мне так удалось жить с тобой. Спасибо за то, что ты самый лучший мужчина, партнер и отец. Ты заставляешь меня смеяться, чувствовать себя такой любимой и чувствовать твою поддержку, ты исправляешь, ты лучший послеродовой уход – готовишь мне супы каждый вечер. И смотреть, как ты любишь меня и нашу семью – это самая большая радость. С годовщиной!

– написала писательница и блоггерша Кэтрин.



Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт празднуют третью годовщину свадьбы / Фото из инстаграмма

Киноактер Крис Пратт тоже "не отстал" и опубликовал в инстаграмме несколько приятных слов для любимой.

"Поздравляю с годовщиной мою сильную, прекрасную, умную, прекрасную, организованную, жесткую, добрую, сочувственную жену. Я счастливый человек. Бог такой милосердный. Мы с детьми так благодарны тебе за то, что ты есть. Ты так много делаешь для улучшения нашей жизни. Спасибо. Я тебя люблю. Мы любим тебя!" – добавил Крис и показал семейные фото из домашнего архива.

Для просмотра всех снимков пролистывайте направо:

Личная жизнь пара

Напомним, что Кэтрин и Крис воспитывают двух дочерей – первая дочь Лайла Мария родилась в августе 2020 года. В конце мая 2022 года супруги вторично дождались девочки – Элоиз Кристины. В частности, у киноактера есть 9-летний сын от первого брака с актрисой Анной Фэрис.

Роман Криса Пратта с дочерью Арнольда Шварценеггера начался в 2018 году. Уже через год пара вышла замуж. Тайную свадьбу пара сыграла в кругу ближайших друзей и родственников, а сама вечеринка была закрыта для СМИ.

"Железный Арни" признавался, что не хотел, чтобы его дочь начала встречаться с Крисом Праттом. Сначала он не воспринял выбор Кэтрин серьезно, потому что думал, что она никогда не выйдет замуж за актера, ведь ей не нравилась работа Арнольда в детстве.