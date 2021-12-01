Горбунов зізнався, скільки грошей треба заплатити, щоб він вийшов на паркет "Танців"

Усі вісім сезонів Юрій Горбунов є незмінним ведучим "Танців з зірками", однак публіка мріє побачити його на паркеті. Шоумен погодиться на участь у шоу лише за дуже великий гонорар. За його словами, таких грошей у каналу немає.

У жовтні 2006 року Юрій Горбунов став ведучим "Танців з зірками" й уже 15 років не поступається цим місцем не менш успішним колегам. Він вів проєкт як сам, так і з Тіною Кароль, і з Іванною Онуфрійчук.

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Продюсер Володимир Завадюк і головна хореографиня Олена Шоптенко мріють затягнути Горбунова на паркет, адже він "досить пластичний і танцювальний". Однак ведучому комфортно по ту сторону барикад. Він чесно зізнається, що телеканалу не вистачить грошей, аби розрахуватися за його танці. Щоправда, точну суму гонорару зірка не назвав.

Таких грошей в "1+1" немає,

– оголосив Юрій Горбунов.

"Я дуже радий, що саме цей проєкт колись з'явився у моєму житті. І я навіть дещо знаю про бальні танці", – додав шоумен.

Юрій Горбунов у голдрумі "Танців з зірками" / Фото з інстаграму ведучого

До слова, не лише Юрій Горбунов не хоче виступати на паркеті "Танців з зірками" як учасник. Головний суддя шоу Влад Яма теж не готовий встати зі свого крісла журі. Він зробить це лише в тому випадку, "якщо Зеленський повернеться".

що чинний Президент України Володимир Зеленський був переможцем першого сезону "Танців з зірками". 2006 року він тріумфував у парі з Оленою Шоптенко.

Натомість ведуча голдруму "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук мріє вийти на паркет. Однак чоловік-мільйонер забороняє їй виступати як учасниця. Він нібито дуже ревнивий і не витримає танцювальної близькості дружини з партнером.