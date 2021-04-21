Конфлікт з батьком через Філіпа та служба в армії: головні миті з життя королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета ІІ – жінка, яка не править, але смикає за ниточки увесь світ, номінальний символ монархії та втілення вікових традицій. Їй виповнилось 95 років.

Як вдалося зійти на престол

Про сходження Єлизавети на престол годі було й мріяти, адже вона була третьою у черзі на корону після свого дядька і тата. Єлизавета могла б ніколи не стати королевою, утім все змінилось, коли її дядько – король Едуард – відрікся престолу, аби укласти шлюб з двічі розлученою американкою.

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Едуард поступився троном братові Георгу VI, а Єлизавета ІІ стала прямою спадкоємицею британської корони.

Саме від свого батька Єлизавета набралась мужності та рішучості. Його правління припало якраз на період Другої світової війни. Принцесі тоді було 13 років. Як член королівської родини вона почала підтримувати свій народ. Спершу це були виступи на радіо, вона висловлювала підтримку дітям, які постраждали внаслідок бомбардувань.

Ми знаємо, що з кожним із нас все буде добре. Бог подбає про нас і дасть нам перемогу і мир. Коли настане мир, пам'ятайте, що ми повинні зробити завтрашній світ кращим і щасливішим,

– казала тоді Єлизавета II.



Принцеса Єлизавета виступала на радіо разом з сестрою Маргарет / Фото Getty Images

Перші досягнення Єлизавети

У 1943 році принцеса Йоркська вперше сама з'явилась перед публікою. Вона приїхала до британської піхоти, щоб підтримати солдатів.

У 1944 році через громадську діяльність Єлизавету призначили однією із 5 державних радників, які могли виконувати обов'язки короля у разі його недієздатності. Це було вперше в британській історії.

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Принцеса Єлизавета пішла в армію до допоміжної територіальної служби в лютому 1945 року. Вона була водієм санітарної служби, відслужила 5 місяців і отримала звання лейтенанта. Так, вона стала першим монархом, який прослужив в армії під час Другої світової.

Відносини з батьком

Єлизавета й до цього була дуже популярною серед свого народу, а тоді вона завоювала ще й повагу свого батька – короля Георга 6. Відносини Єлизавети з батьком були ідеальними, він завжди був для неї прикладом, а вона для нього – його маленькою принцесою Лілібет, так вона називала себе в дитинстві

Однак коли Єлизаветі був 21 рік, між королем та принцесою стався конфлікт. Ось уривок із радіо звернення майбутньої королеви до народу у її 21-й день народження.

Я заявляю перед вами, що все моє життя, довге чи коротке, буде присвячене вашій службі та службі нашої великої імператорської сім'ї, до якої ми всі належимо,

– сказала вона.

Кохання з Філіпом

Тоді вона закохалася у свого майбутнього чоловіка Філіпа. Він був принцом у вигнанні, але для принцеси це було не важливим, бо вона любила.

Був проти король, адже улюблениця народу Британії та його старша донька не могла укласти шлюб з простим офіцером. Утім, Єлизавета знайшла аргумент для короля. Вона сказала, що шлюб із простим офіцером зможе підняти рейтинг королівської сім’ї ще більше.

20 листопада 1947 року пара побралася. Цей шлюб зробив монаршу сім'ю ближчою до людей.



Весілля Єлизавети II та принца Філіпа / Фото Getty Images

Коронація Єлизавети II

Єлизавета стала королевою у 1953 році, коли помер її батько. Тоді Єлизаветі було 27 років. Коронація відбулась 2 червня – це була перша коронація, яка транслювалась на телебаченні. З того часу заведено транслювати всі важливі події королівської сім’ї.



День коронації Єлизавети II / Фото Getty Images

Тоді вона успадкувала від батька державу, яка тріщала по швах і увійшла в світ політики, який належав чоловікам. Утім королева навчилась керувати своїми можливостями бездоганно.

Єлизавета II побила рекорд своєї прапрабабусі

Королева стала монархинею, яка править найдовше в історії Великої Британії – вже 68 років. Ще у 2015 році вона побила рекорд своєї прапрабабусі – королеви Вікторії, яка правила 63 роки.



Королева побила рекорд / Фото Getty Images

За її правління змінилися:

7 Пап Римських;

12 англійських прем'єр-міністрів;

15 президентів США;

більшість сучасних британців вже народилися за часів королеви Єлизавети.

Однак 95 день народження буде першим за останні 70 років без її коханого чоловіка Філіпа, який не дожив до свята всього 12 днів.

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У цей день овдовіла королева оточена лише крихітним колом персоналу. Швидше за все, Єлизавета проведе свій день народження у Фрогмор-Хаусі, буде вигулювати своїх нових цуценят.