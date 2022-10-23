Згідно з правилами "Голосу країни", кожен тренер обирає пари виконавців, які в дуеті мають виконати один хіт. Участь в шоу продовжує той, хто краще покаже себе на сцені, продемонструє кращі вокальні дані. Але на цьому проєкт для іншого виконавця не закінчується, адже інший тренер може здійснити "крадіжку" у свою команду. У 12 сезоні правила трішки змінили. Цього року кожен з тренерів має єдиний шанс залишити у своїй команді свого ж учасника. Артист чи артистка будуть у команді свого тренера доти, доки він не "вкраде" іншого вокаліста.

До слова Голос країни 12 сезон 7 випуск: як минули останні сліпі прослуховування сезону

Тренери команди "Другого шансу" – Андрій Мацола та Олександра Заріцька мають право взяти до себе в команду лише двох учасників, яких не виберуть інші тренери.

Зазначимо, що в ефірі показали не всі пісні, оскільки після повномасштабного вторгнення на "Голосі країни" відмовилися від композицій російського авторства. Оскільки випуски, які транслюють зараз, зняли до 24 лютого, то на вокальних боях виконували й російські треки. Як пройшв 8 випуск 12 сезону – дізнавайтеся далі.

Важливо! Повернення "Голосу країни" на екрани має ще й благодійну місію. Під час перегляду нових випусків глядачі зможуть допомогти українським військовим, а саме – долучитись до благодійного збору на аерозасоби для розвідки. Можна зробити благодійний внесок на платформі онлайн або відправити SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Команда Потапа

Василь Палюх та гурт GuliGuli

22-річний диякон з Волині – Василь Палюх та троє запальних дівчат з Києва – фолькгурт GuliGuli відкрили вокальні бої на "Голосі країни" 2022 у складі команди Потапа. Вокалісти запалили українською піснею "Край, мій рідний край" у поєднанні з треком Beggin. Після такого енергійного виступу зірковий тренер Потап обрав Василя Палюха. Під час "крадіжки" Потап не зміг попрощатися з колективом, тому використав єдиний шанс залишити дівчат з гурту, GuliGuli, які також є бек-вокалістками гурту KAZKA, у своїй команді.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Василя Палюха та гурту GuliGuli

Павло Нажига та Вероніка Слюзалек

Молодий татусь та авторка пісень, коли готували композицію "Тебе немає сьогодні", навіть уявити не могли, що зовсім скоро розпочнеться війна і вона набуде нового значення, що жінки проводжатимуть коханих на фронт і чекатимуть вдома. Та вокалістам вдалося передати всі ті емоції, навіть викликати сльози в Потапа. Зіркового тренера більше розчулило чуттєве виконання Павла Нажиги. А Вероніка покинула проєкт.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Павла Нажиги та Вероніки Слюзалек

Олександр Десятніков та Ярослав Кайда

Гончар з Дніпра та харків'янин, біля будинку якого влучила російська ракета, наразі не мають сил співати, поки їхні рідні міста постійно обстрілюють. Але вони з радістю переглянули виступ, який відбувся ще до початку повномасштабного вторгення. На "боях" Олександр і Ярослав виконували трек гурту Metallica – Nothing Else Matters. Потап вирішив, що далі йде Ярослав. А Олександр покинув проєкт.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Десятнікова та Ярослава Кайди

Наталія Бурик та Марія Максимова

Наталія родом з Сумщини, але зараз працює педагогом з вокалу в одній зі шкіл Києва. 16-річна Марія приїхала на "Голос країни" з Запоріжжя, де на початку війни ховалася у підвалі та спала на підлозі. У "батлі" дівчата зустрілися з піснею Wellboy – "Вишні". Потап дав шанс ще раз виступити на головній сцені країни Наталії, а Марію пообіцяв взяти під своє крило поза проєктом. Однак її "вкрала" команда "Другого шансу", тому Марія продовжить участь в шоу.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Наталії Бурик та Марії Максимової

Команда Наді Дорофєєвої

Олександр Свіріденко та Євген Бічасний

20-річний вокаліст військового оркестру Міністерства оборони України та ексбеквокаліст "Океану Ельзи" зійшлися у "батлі" з піснею Світі Вандера Superstition. Надя Дорофєєва захотіла продовжити роботу з Олександром Свіріденком. А Євгена Бічасного "вкрали" одразу два тренери – Святослав Вакарчук та Оля Полякова. Євген вирішив продовжити участь в шоу у команді Вакарчука.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Свіріденка та Євгена Бічасного

Інесса Грицаєнко та Дмитро Ротькін

Інесса під час війни виступає на благодійних матчах футбольного клубу "Динамо". А Дмитро – одесит, який до війни працював на круїзниих лайнерах – співав і грав на скрипці. У "батлі" вони приголомшили потужним виконанням треку Біллі Айдіш – Bad guy. Надя Дорофєєва для подальшої роботи обрала Інессу. А Дмитра "вкрали" тренери команди "Другого шансу", тому він продовжив шлях у "Голосі".

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Інесси Грицаєнко та Дмитра Ротькіна

Яна Мілевська та Лія Меладзе

У "батлі" зійшлися вулична співачка з Києва, яка зараз виступає на вулицях, щоб зібрати кошти на допомогу ЗСУ, та донька відомого композитора Костянтина Меладзе. Дівчата кілька тижнів готували спільну пісню, але її виконання не показали в ефірі через те, що вона російська. Надя Дорофєєва дала шанс Лії Меладзе. І Яну також не змогла відпустити, тому під час "крадіжки" Дорофєєва залишила виконавицю у команді.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Яни Мілевської та Лії Меладзе

Олександр Олещук та Валентин Скрипник

Масажист з Львівщини – Олександр та ютуб-блогер з Вінницької області – Валентин зійшлися у ще одному "батлі". Хлопці присвятили виступ подрузі Валентина, якій було всього 19 років і вона померла від інсульту на початку війни. На сцені "Голосу країни-12" вони заспівали всесвітньо відомий хіт Джорджа Майкла – Careless Whisper. Згідно з рішенням Дорофєєвої, у нокаутах боротьбу продовжить Олександр. А Валентин Скрипник відправився додому.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Олещука та Валентина Скрипника

Команда Олі Полякової

Євген Тесленко-Пономаренко та Дімаш Даулетов

17-річний Євген з унікальним оперним голосом та Дімаш з Казахстану зачарували бездоганним виконанням пісні Le Temps des cathédrales, розтопивши серця зіркових тренерів. Розчулена Оля Полякова дала ще один шанс Дімашу Даулетову. Під час "крадіжки" ніхто не "вкрав" Євгена і він, на жаль, покинув шоу.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгена Тесленка-Пономаренка та Дімаша Даулетова

Сестри Войцеховські та Олена Чукаленко

Виступу фанаток Софії Ротару та української циганки не показали в ефірі, оскільки на вокальних боях, які знімали до 24 лютого, вони виконували російську пісню. Однак показали вибір Олі Полякової, яка віддала перевагу Олені Чукаленко. Під час "крадіжки" сестер Войцеховських ніхто не "вкрав", тому вони не потрапили в нокаути.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ сестер Войцеховських та Олени Чукаленко

Елла Введенська та Сабіна Сафарлі

52-річна співачка зійшлася в дуеті з 36-річною мамою двох синів, яка 12 років мріяла потрапити на "Голос". Артистки потужно виконали пісню Євгена Рибчинського – "Чортополох". Ця композиція стала відомою завдяки виконанню Софії Ротару, але після повномасштабного вторгнення автор заборонив співачці виконувати її. Тому тепер "Чортополох" отримав нове звучання завдяки учасницям "Голосу". Оля Полякова зазначила, що Сабіні вдалося переспівати Еллу. Коли виконавицю ніхто з тренерів не "вкрав", Полякова вирішила залишити її у своїй команді.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Елли Введенської та Сабіни Сафарлі

Сергій Соловйов та Валерія Бутурліна

Електрик з Запоріжжя, який через війну втратив роботу, у "боях" зійшовся зі студенткою з Нікополя, який щодня страждає від ворожих обстрілів. Учасники готували пісню російською мовою, тому цей виступ не показали в ефірі. Однак стало відомо, що Оля Полякова вирішила віддати перевагу Сергію, який ніколи не вчився вокалу. А щодо Валерії, то її "вкрав" Потап.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Соловйова та Валерії Бутурліної

Команда Святослава Вакарчука

Максим Бородін та Остап Дрівко

Багатодітний тато з Запорізької області та львів'янин, який працює в IT, вийшли на сцену вокальних боїв з треком Сергія Бабкіна "Але". Ще під час виступу лідер "Океану Ельзи" вирішив, що шлях на "Голосі" у складі його команди продовжить Максим. А от щодо Остапа, то його ніхто не "вкрав".

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Максима Бородіна та Остапа Дрівка

Аліє Хаджабадінова та Катерина Кулина

Кримська татарка вже двічі покидала свій дім – спочатку у 2014 році, а потім 24 лютого 2022. Катерина є авторкою пісень, родом з Галичини та прагне прославляти українську культуру. Вокалістки зійшлися у "батлі" з українською народною піснею "Цвіте терен". Як зазначив тренер Святослав Вакарчук, дівчата співали душею. Музикант вирішив боротися за перемогу з Аліє. І з Катериною Святослав також не зміг попрощатися. Він використав свій шанс і залишив дівчину в шоу. Вона зайняла місце Євгена Бічасного, який, на жаль, покинув проєкт.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Аліє Хаджабадінової та Катерини Кулини

Катерина Коваленко та Павло Тютюнник

Перекладачка з Хмельницького та працівник центру дитячої творчості у час війни використовують свої вокальні здібності для того, щоб зібрати кошти для ЗСУ. На "Голосі країни" вони підкорили красивим виконанням композиції легендарної пісні Андрія Кузьменка – "Спи собі сама". У цьому вокальному протистоянні переміг Павло. А Катерина Коваленко у цьому сезоні попрощалася з шоу.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Коваленко та Павла Тютюнника

Тіна Колодій та Анна Кіндзерська

Тіна родом зі Слов'янська постійно на зв'язку з мамою, яка залишилася на Донеччині, в місті, яке постійно перебуває під обстрілами. Анна виросла у багатодітній сім'ї – має шістьох братів та одну сестру. Під час повітряних тривог та обстрілів дівчина контактує з рідними у сімейному чаті. На "Голосі країни" вокалістки запалили культовим треком Falling. У цьому потужному "батлі" Вакарчук обрав Анну Кіндзерську. Під час "крадіжки" Святослав натиснув кнопку, прагнув залишити Тіну у своїй команді, але згідно з правилами, він вже використав свій шанс. Однак команда "Другого шансу" забрала Тіну. Тренери попросили продюсерів дати можливість втретє натиснути кнопку.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Тіни Колодій та Анни Кіндзерської