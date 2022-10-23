Согласно правилам "Голоса страны", каждый тренер выбирает пары исполнителей, которые в дуэте должны исполнить один хит. Участие в шоу продолжает тот, кто лучше представит себя на сцене, продемонстрирует лучшие вокальные данные. Но на этом проект для другого исполнителя не заканчивается, ведь другой тренер может совершить кражу в свою команду. В 12 сезоне правила немного изменили. В этом году у каждого из тренеров есть единственный шанс оставить в своей команде своего же участника. Артист или артистка будут в команде своего тренера, пока он не "украдет" другого вокалиста.

К слову Голос страны 12 сезон 7 выпуск: как прошли последние слепые прослушивания сезона

Тренеры команды "Второго шанса" – Андрей Мацола и Александра Зарицкая имеют право взять к себе в команду только двух участников, которых не выберут другие тренеры.

Отметим, что в эфире показали не все песни, поскольку после полномасштабного вторжения на "Голосе страны" отказались от композиций российского авторства. Поскольку транслируемые сейчас выпуски сняли до 24 февраля, то на вокальных боях выполняли и российские треки. Как прошел 8 выпуск 12 сезона – узнайте дальше.

Важно! Возвращение "Голоса страны" на экраны имеет еще и благотворительную миссию. Во время просмотра новых выпусков зрители смогут помочь украинским военным, а именно – присоединиться к благотворительному сбору на аэрозольные средства для разведки. Можно внести благотворительный взнос на платформе онлайн или отправить SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Команда Потапа

Василий Палюх и группа GuliGuli

22-летний диакон из Волыни – Василий Палюх и три зажигательных девушек из Киева – фольк-группа GuliGuli открыли вокальные бои на "Голосе страны" 2022 в составе команды Потапа. Вокалисты зажгли украинской песней "Край, мой родной край" в сочетании с треком Beggin. После такого энергичного выступления звездный тренер Потап выбрал Василия Палюха. Во время "воровства" Потап не смог попрощаться с коллективом, поэтому использовал единственный шанс оставить девушек из группы GuliGuli, которые также являются бэк-вокалистками группы KAZKA, в своей команде.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Василия Палюха и группы GuliGuli

Павел Нажига и Вероника Слюзалек

Молодой папа и автор песен, когда готовили композицию "Тебя нет сегодня", даже представить не могли, что совсем скоро начнется война и она приобретет новое значение, что женщины будут провожать любимых на фронт и ждать дома. Но вокалистам удалось передать все эти эмоции, даже вызвать слезы у Потапа. Звездного тренера больше растрогало чувственное исполнение Павла Нажиги. А Вероника покинула проект.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Павла Нажиги и Вероники Слюзалек

Александр Десятников и Ярослав Кайда

Гончар из Днепра и харьковчанин, возле дома которого попала российская ракета, пока не в силах петь, пока их родные города постоянно обстреливают. Но они с радостью пересмотрели выступление, состоявшееся еще до начала полномасштабного вторжения. На "боях" Александр и Ярослав исполняли трек группы Metallica – Nothing Else Matters. Потап решил, что дальше идет Ярослав. А Александр покинул проект.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Десятникова и Ярослава Кайды

Наталья Бурык и Мария Максимова

Наталья родом из Сумщины, но сейчас работает педагогом по вокалу в одной из школ Киева. 16-летняя Мария приехала на "Голос страны" из Запорожья, где в начале войны пряталась в подвале и спала на полу. В "батле" девушки встретились с песней Wellboy – "Вишни". Потап дал шанс еще раз выступить на главной сцене страны Натальи, а Марию пообещал взять под свое крыло вне проекта. Однако ее "украла" команда "Второго шанса", поэтому Мария продолжит участие в шоу.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Натальи Бурык и Марии Максимовой

Команда Нади Дорофеевой

Александр Свириденко и Евгений Бичасный

20-летний вокалист военного оркестра Министерства обороны Украины и экс-бек-вокалист "Океана Эльзы" сошлись в "батле" с песней Свити Вандера Superstition. Надя Дорофеева захотела продолжить работу с Александром Свириденко. А Евгения Бичасного "украли" сразу два тренера – Святослав Вакарчук и Оля Полякова. Евгений решил продолжить участие в шоу в команде Вакарчука.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Свириденко и Евгения Бичасного

Инесса Грицаенко и Дмитрий Ротькин

Инесса во время войны выступает на благотворительных матчах футбольного клуба "Динамо". А Дмитрий – одессит, который до войны работал на круизных лайнерах – пел и играл на скрипке. В "батле" они ошеломили мощным исполнением трека Билли Айдиш – Bad guy. Надя Дорофеева для дальнейшей работы выбрала Инессу. А Дмитрия "украли" тренеры команды "Второго шанса", поэтому он продолжил путь в "Голосе".

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Инессы Грицаенко и Дмитрия Ротькина

Яна Милевская и Лия Меладзе

В "батле" сошлись уличная певица из Киева, которая сейчас выступает на улицах, чтобы собрать средства на помощь ВСУ, и дочь известного композитора Константина Меладзе. Девушки несколько недель готовили общую песню, но ее исполнение не показали в эфире из-за того, что она русская. Надя Дорофеева дала шанс Лие Меладзе. И Яну тоже не смогла отпустить, поэтому во время "кражи" Дорофеева оставила исполнительницу в команде.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Яны Милевской и Лии Меладзе

Александр Олещук и Валентин Скрипник

Массажист из Львовщины – Александр и ютуб-блогер из Винницкой области – Валентин сошлись в еще одном "батле". Ребята посвятили выступление подруге Валентина, которой было всего 19 лет, и она умерла от инсульта в начале войны. На сцене "Голоса страны-12" они спели всемирно известный хит Джорджа Майкла – Careless Whisper. Согласно решению Дорофеевой, в нокаутах борьбу продолжит Александр. А Валентин Скрипник отправился домой.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Олещука и Валентина Скрипника

Команда Оли Поляковой

Евгений Тесленко-Пономаренко и Димаш Даулетов

17-летний Евгений с уникальным оперным голосом и Димаш из Казахстана очаровали безупречным исполнением песни Le Temps des cathédrales, растопив сердца звездных тренеров. Растроганная Оля Полякова дала еще один шанс Димашу Даулетову. Во время "кражи" никто не "украл" Евгения и он, к сожалению, покинул шоу.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгения Тесленко-Пономаренко и Димаша Даулетова

Сестры Войцеховские и Елена Чукаленко

Выступления фанаток Софии Ротару и украинской цыганки не показали в эфире, поскольку на снимавшихся до 24 февраля вокальных боях они исполняли российскую песню. Однако показали выбор Оле Поляковой, которая предпочла Елену Чукаленко. Во время "воровства" сестер Войцеховских никто не "украл", поэтому они не попали в нокауты.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление сестер Войцеховских и Елены Чукаленко

Элла Введенская и Сабина Сафарли

52-летняя певица сошлась в дуэте с 36-летней мамой двух сыновей, которая 12 лет мечтала попасть на "Голос". Артистки мощно исполнили песню Евгения Рыбчинского – "Чертополох". Эта композиция стала известна благодаря исполнению Софии Ротару, но после полномасштабного вторжения автор запретил певице исполнять ее. Поэтому теперь "Чертополох" получил новое звучание благодаря участницам "Голоса". Оля Полякова отметила, что Сабине удалось перепеть Эллу. Когда исполнительницу никто из тренеров не украл, Полякова решила оставить ее в своей команде.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Эллы Введенской и Сабины Сафарли

Сергей Соловьев и Валерия Бутурлина

Электрик из Запорожья, который из-за войны потерял работу, в "боях" сошелся со студенткой из Никополя, ежедневно страдающим от вражеских обстрелов. Участники готовили песню на русском языке, поэтому это выступление не показали в эфире. Однако стало известно, что Оля Полякова решила отдать предпочтение Сергею, который никогда не учился вокалу. А что касается Валерии, то ее "украл" Потап.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Соловьева и Валерии Бутурлиной

Команда Святослава Вакарчука

Максим Бородин и Остап Дривко

Многодетный папа из Запорожской области и работающий в IT львовянин вышли на сцену вокальных боев с треком Сергея Бабкина "Але". Еще во время выступления лидер "Океана Эльзы" решил, что путь на "Голосе" в составе его команды продолжит Максим. А вот что касается Остапа, то его никто не "украл".

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Максима Бородина и Остапа Дровка

Алие Хаджабадинова и Екатерина Кулина

Крымская татарка уже дважды покидала свой дом – сначала в 2014 году, а затем 24 февраля 2022 года. Екатерина является автором песен, родом из Галичины и стремится прославлять украинскую культуру. Вокалистки сошлись в "батле" с украинской народной песней "Цвіте терен". Как отметил тренер Святослав Вакарчук, девушки пели душой. Музыкант решил бороться за победу с Алие. И с Екатериной Святослав тоже не смог попрощаться. Он использовал свой шанс и оставил девушку в шоу. Она заняла место Евгения Бичасного, который, к сожалению, покинул проект.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алие Хаджабадиновой и Екатерины Кулины

Екатерина Коваленко и Павел Тютюнник

Переводчица из Хмельницкого и работник центра детского творчества во время войны используют свои вокальные способности для того, чтобы собрать средства для ВСУ. На "Голосе страны" они покорили красивым исполнением композиции легендарной песни Андрея Кузьменко – "Спи собі сама". В этом вокальном противостоянии победил Павел. А Екатерина Коваленко в этом сезоне покинула шоу.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Коваленко и Павла Тютюнника

Тина Колодий и Анна Киндзерская

Тина родом из Славянска постоянно на связи с мамой, которая осталась в Донецкой области, в городе, который постоянно находится под обстрелами. Анна выросла в многодетной семье – имеет шесть братьев и одну сестру. Во время воздушных тревог и обстрелов девушка общается с родными в семейном чате. На "Голосе страны" вокалистки зажгли культовым треком Falling. В этом мощном "батле" Вакарчук выбрал Анну Киндзерскую. Во время "кражи" Святослав нажал кнопку, стремился оставить Тину в своей команде, но согласно правилам, он уже использовал свой шанс. Однако команда "Второго шанса" забрала Тину. Тренеры попросили продюсеров дать возможность в третий раз нажать кнопку.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тины Колодий и Анны Киндзерской