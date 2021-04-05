Голос країни 11 сезон: учасники команд та хто пройшов у прямі ефіри

Джерело:24 канал
Усі найважчі етапи випробувань шоу "Голос країни" 11 сезон – позаду. Тепер долю учасників визначатимуть глядачі у прямих ефірах шоу. Хто потрапив у головний склад команд зірок і запалюватиме сцену – читайте далі.
Аби потрапити у прямі ефіри "Голосу країни" 11 сезон, відбувались кілька етапів проєкту: попередні кастинги, "сліпі" прослуховування, вокальні бої та вокальні нокаути. Учасники з усіх сил старались завоювати прихильність зіркових наставників, яких цьогоріч традиційно було четверо: Тіна Кароль, Олег Винник, DOROFEEVA та Монатік.
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Після усіх пережитих випробувань найталановитіші учасники отримали свої шанси опинитись у прямих ефірах та боротись за головну перемогу – ключі від квартири у Києві та можливість виступити на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.
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Голос країни 11 сезон: команда Монатіка / Фото з інстаграму шоу
Голос країни 11 сезон: команда DOROFEEVA / Фото з інстаграму шоу
Голос країни 11 сезон: команд Олега Винника / Фото з інстаграму шоу
Голос країни 11 сезон: команда Тіни Кароль / Фото з інстаграму шоу