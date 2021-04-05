Голос країни 11 сезон: учасники команд та хто пройшов у прямі ефіри

Усі найважчі етапи випробувань шоу "Голос країни" 11 сезон – позаду. Тепер долю учасників визначатимуть глядачі у прямих ефірах шоу. Хто потрапив у головний склад команд зірок і запалюватиме сцену – читайте далі.

Аби потрапити у прямі ефіри "Голосу країни" 11 сезон, відбувались кілька етапів проєкту: попередні кастинги, "сліпі" прослуховування, вокальні бої та вокальні нокаути. Учасники з усіх сил старались завоювати прихильність зіркових наставників, яких цьогоріч традиційно було четверо: Тіна Кароль, Олег Винник, DOROFEEVA та Монатік.

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Новий сезон також вражав різними нововведеннями:

крадіжками під час боїв; вигнанням із проєкту на нокаутах без впливу на це інших учасників на "стільцях"; допомога зіркових радників; можливість повернути учасників з нокаутів у прямі ефіри за допомогою голосування.

Після усіх пережитих випробувань найталановитіші учасники отримали свої шанси опинитись у прямих ефірах та боротись за головну перемогу – ключі від квартири у Києві та можливість виступити на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

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Учасники "Голосу країни" 11 сезон

Команда Монатіка:

Тьома Паучек

Володимир Хоменко

Саша Таб

Kola



Голос країни 11 сезон: команда Монатіка / Фото з інстаграму шоу

Команда DOROFEEVA

Ілля Ніколаєнко

Ірина Ебралідзе

Ілля Рєзніков

Андрій Науменко



Голос країни 11 сезон: команда DOROFEEVA / Фото з інстаграму шоу

Команда Олега Винника:

Галина Куришко

Сергій Нейчев

Діляра Дідаркизи

Богдан Муха



Голос країни 11 сезон: команд Олега Винника / Фото з інстаграму шоу

Команда Тіни Кароль

Юлія Тимочко

Катерина Гладій

Міла Нітіч

Нікіта Ломакін



Голос країни 11 сезон: команда Тіни Кароль / Фото з інстаграму шоу