Голос країни 11 сезон: учасники команд та хто пройшов у прямі ефіри

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Джерело:

24 канал

Усі найважчі етапи випробувань шоу "Голос країни" 11 сезон – позаду. Тепер долю учасників визначатимуть глядачі у прямих ефірах шоу. Хто потрапив у головний склад команд зірок і запалюватиме сцену – читайте далі.

Аби потрапити у прямі ефіри "Голосу країни" 11 сезон, відбувались кілька етапів проєкту: попередні кастинги, "сліпі" прослуховування, вокальні бої та вокальні нокаути. Учасники з усіх сил старались завоювати прихильність зіркових наставників, яких цьогоріч традиційно було четверо: Тіна Кароль, Олег Винник, DOROFEEVA та Монатік.

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Новий сезон також вражав різними нововведеннями:

  1. крадіжками під час боїв;
  2. вигнанням із проєкту на нокаутах без впливу на це інших учасників на "стільцях";
  3. допомога зіркових радників;
  4. можливість повернути учасників з нокаутів у прямі ефіри за допомогою голосування.

Після усіх пережитих випробувань найталановитіші учасники отримали свої шанси опинитись у прямих ефірах та боротись за головну перемогу – ключі від квартири у Києві та можливість виступити на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

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Учасники "Голосу країни" 11 сезон

Команда Монатіка:

  • Тьома Паучек
  • Володимир Хоменко
  • Саша Таб
  • Kola


Голос країни 11 сезон: команда Монатіка / Фото з інстаграму шоу

Команда DOROFEEVA

  • Ілля Ніколаєнко
  • Ірина Ебралідзе
  • Ілля Рєзніков
  • Андрій Науменко


Голос країни 11 сезон: команда DOROFEEVA / Фото з інстаграму шоу

Команда Олега Винника:

  • Галина Куришко
  • Сергій Нейчев
  • Діляра Дідаркизи
  • Богдан Муха


Голос країни 11 сезон: команд Олега Винника / Фото з інстаграму шоу

Команда Тіни Кароль

  • Юлія Тимочко
  • Катерина Гладій
  • Міла Нітіч
  • Нікіта Ломакін


Голос країни 11 сезон: команда Тіни Кароль / Фото з інстаграму шоу