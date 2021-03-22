Голос країни 11 сезон 9 випуск: запекла боротьба вокалістів та сльози DOROFEEVA

На "Голосі країни 11" продовжуються вокальні бої, які зменшать команди тренерів на половину. Кожен з артистів заслуговує на місце у прямих ефірах, а тому робити вибір тренерам інколи дуже складно. Які ж вокалісти пройшли випробування у 9 випуску "Голосу" – перегляньте у матеріалі.

Чималу увагу глядачів "Голосу країни 11" привернули зіркові учасники шоу Віталій Борисюк, Надія Мейхер та Нікіта Ломакін. У складі різних команд вони вступили у "вокальні двобої" зі своїми суперниками. Але чи зуміли артисти та інші учасники вибороти місце у наступному етапі проєкту – читайте на 24 каналі.

Дивіться також Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші напружені вокальні бої учасників

Команда Тіни Кароль

Денис Потреваєв та Євгенія Фролова

Випуск розпочала команда Тіни Кароль. На сцену зіркова тренерка запросила одних із найталановитіших вокалістів – Дениса Потреваєва і Євгенію Фролову. Учасники шоу чуттєво заспівали трек "Неболей". Дует викликав захват у всіх глядачів і тренерів, а ALEXEEV віртуально підтримав свого колишнього конкурента на "Голосі" Дениса Потреваєва. Саме цей вокаліст залишився у команді Тіни Кароль. Водночас Євгенія Фролова під овації глядачів покинула проєкт.

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Фролової та Дениса Потреваєва

Саулє Жумабєкова і Нікіта Ломакін

"Це буде гаряче", – анонсувала Тіна Кароль перед тим, як на сцену вийшли Саулє Жумабєкова і Нікіта Ломакін. Дует по-справжньому запалив на "двобоях", підкоривши не тільки своїм вокалом, але й пристрасною постановкою.

Вибір Тіни Кароль був непростим, бо обидвоє вокалістів заслуговували на місце у команді. Все ж тренерка залишила у шоу Нікіту Ломакіна, зазначивши, що в українському шоу-бізнесі він заслуговує на інший образ. Водночас із Саулє, яка покинула проєкт, Тіна Кароль вирішила записати дитячі пісні.

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Нікіти Ломакіна і Саулє Жумабєкова

Не пропустіть Голос країни 11 сезон 7 випуск: подруга Дорофєєвої та інші учасники, які закрили кастинги

Вікторія Гнатюк та Mary Soddy

Любительки українських пісень Вікторія Гнатюк та Mary Soddy зійшлись у "двобої" з піснею "Горіла сосна", яку виконують на кожному весіллі. Своїм вокалом дівчата заворожили всіх глядачів.

Тіна Кароль заявила, що не була вражена від виступу учасниць. Після критики тренерка залишила у своїй команді Вікторію Гнатюк. Mary Soddy попрощалась з шоу.

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Вікторії Гнатюк і Mary Soddy

Надія Мейхер і Юлія Тимочко

Для Надії Мейхер участь у шоу "Голос країни 11" була своєрідною авантюрою, тому вся країна з цікавістю чекала, чи продовжить артистка участь у проєкті. Суперницею зірки стала Юлія Тимочко, яка своїм вокалом може вразити всіх. Учасниці "Голосу" заспівали пісню Алли Пугачової.

Надія Мейхер вирішила полегшити вибір Тіні Кароль. Вона відмовилась від участі в "Голосі країни 11", назвавши Юлію Тимочко людиною, яка вартує отримати шанс поборотись за головний кубок "Голосу".

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер та Юлії Тимочко

Команда Олега Винника

Андрій Кудінов та Ірина Шабан

Програміст Андрій Кудінов очікував, що на "вокальних двобоях" виконає рок-композицію. Однак Олег Винник підібрав для нього ліричну пісню, поставивши у дуеті зі співачкою Іриною Шабан. Вокалісти заспівали трек Леді Гаги і Бредлі Купера Shallow, який став хітом у всьому світі.

Андрій Кудінов зумів вразити свого тренера перевтіленням і роботою над вокалом, відтак саме він пройшов у нокаути. Ірина Шабан не отримала підтримки на "крадіжці", а тому попрощалась із шоу, пообіцявши все ж втілити свою мрію та в майбутньому стати артисткою.

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Ірини Шабан та Андрія Кудінова

Віталій Борисюк та Володимир Каверін

Суперником Віталія Борисюка був моряк з дивовижним голосом Володимир Каверін. Олег Винник підібрав для них пісню з власного репертуару – "Вовчицю". Чоловіки настільки потужно заспівали трек, що змусили Тіну Кароль і DOROFEEVA танцювали біля своїх тренерських крісел. На прохання колег Олег Винник вийшов на сцену та разом з Віталієм Борисюком і Володимиром Каверіном виконав фрагмент треку.

Віталій Борисюк виграв цей "вокальний двобій". Відтак Володимир Каверін попрощався з шоу та подякував тренеру, чим розчулив Тіну Кароль.

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Віталія Борисюка та Володимира Каверіна

Костянтин Нікулін та Богдан Муха

Рокери Костянтин Нікулін та Богдан Муха виконали на "двобоях" одну з улюблених пісень Олега Винника. Вокалісти розуміли всю відповідальність, а тому врахували поради від тренера та показали якісний рок на сцені.

Олег Винник зізнався, що не був у захваті від виступу Богдана Мухи, бо він губився під час виступу. Однак саме він залишився у його команді. Натомість Костянтин Нікулін, який отримав багато компліментів від суддів, залишив шоу "Голос країни 11".

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Кості Нікуліна та Богдана Мухи

Сергій Коваленко та Андрій Діденко

Зазвучала у 9 випуску "Голосу країни 11" і пісня "Океану Ельзи". Сергій Коваленко та Андрій Діденко показали один з найкращих виступів на "двобоях". Від голосів і драйву у Тіни Кароль навіть пішли мурашки по шкірі. Після вагань Олег Винник залишив у команді Андрія Діденка. А от Сергій Коваленко, на жаль, попрощався з проєктом.

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Коваленка та Андрія Діденка

Рекомендуємо переглянути Голос країни 6 випуск: суперниця Дорофєєвої, "принц" з Марокко та копія Христини Соловій

Команда DOROFEEVA

Нікіта Леонтьєв та Сергій Лазановський

Ще перед виступом Нікіти Леонтьєва і Сергія Лазановського DOROFEEVA зізналась: обере з двох талановитих вокалістів того, хто зуміє передати емоції пісні. Така вимога не дивна, адже хлопці заспівали ліричну композицію "Тримай". Виявилось, що у залі сиділа виконавиця Христина Соловій, яка вийшла на сцену та заспівала з ними фрагмент треку.

Вибір DOROFEEVA дався непросто. Зрештою, вона залишила у своїй команді Сергія Лазановського. У час "крадіжки" жоден з тренерів не натиснув на кнопку, відтак Нікіта Леонтьєв покинув "Голос країни".

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Нікіти Леонтьєвого та Сергія Лазановського

Олександр Лім та Олена Левашова

Поборотись за місце у шоу вийшли Олександр Лім та Олена Левашова. Для них DOROFEEVA підготувала непросте завдання – заспівати емоційну композицію Тіни Кароль "Закрили твої очі". Трек є особливим у репертуарі артистки, а тому вокалісти мали не тільки вокально підкорити всіх, але й емоційно. Композиція зворушила не тільки Тіну Кароль, але й DOROFEEVA, для якої ця пісня на "Танцях з зірками" була присвятою батьку. Артистка не стримала сліз.

На прохання DOROFEEVA Тіна Кароль виконала з вокалістами композицію. Після цього тріо тренерка залишила у своїй команді Олену Левашову та попросила колег "вкрасти" Олександра Ліма. Кнопку натиснув Олег Винник, попрощавшись таким чином з Євгеном Шармановим.

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Ліма та Олени Левашової

Лаура Марті та Ірина Ебралідзе

Для Лаури Марті та Ірини Ебралідзе особливо хвилюючим був вихід на сцену. А все тому, що дівчата захворіли на коронавірус та весь час, коли інші учасники посилено відвідували репетиції, провели вдома. Перед самими зйомками вокалістки отримали негативні тести, тому все ж вийшли на "вокальні двобої".

І хоч обидві показали чудовий результат, Ірина Ебралідзе пройшла у наступний етап "Голосу". Джазова співачка Лаура Марті зізналась, що вболівала за суперницю через її історію і потужний вокал. В останні секунди її врятував від виходу з шоу Олег Винник. Натомість з проєктом розпрощався Олександр Лім.

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Лаури Марті та Ірини Ебралідзе

Петро Чернишенко та Владислав Хохлан

Вокалісти Петро Чернишенко та Владислав Хохлан заспівали пісню "Спи собі сама". Лірична композиція гурту "Скрябін" розчулила глядачів та змусили всіх аплодувати. Олег Винник запропонував створити ще один дует, але DOROFEEVA відмовилась це робити, бо вокалісти можуть більше досягнути поодинці.

Зіркова тренерка залишила Петра Чернишенка, а з Владиславом Хохланом, на жаль, попрощались.

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Владислава Хохлана і Петра Чернишенка

Команда Монатіка

Євгенія Семьохіна та Володимир Хоменко

А от Монатік вкотре підготував для глядачів і колег сюрприз. Пісню Closed On Sunday Каньє Веста ще жодного разу не виконували на "Голосі країни", а тому зірковий тренер мріяв знайти вокалістів, які могли б гідно її відтворити на сцені. І в 11 сезоні шоу такі знайшлись: Євгенія Семьохіна та Володимир Хоменко втілили задум Монатіка.

DOROFEEVA засипала компліментами вокалістів та порадила Монатіку залишити Володимира Хоменка, а Олег Винник вболівав за Євгенію Семьохіну. Після роздумів зірковий тренер залишив Володимира Хоменка. На етапі крадіжки DOROFEEVA натиснула кнопку та запросила до своєї команди Євгенію Семьохіну. Водночас Марія Рак покинула проєкт.

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Семьохіної та Володимира Хоменка

Олександр Біляк та Анна Гадоміч

Наступний дует від команди Монатіка підкорив усіх з перших нот. Олександр Біляк і Анна Гадоміч неперевершено заспівали композицію Torn, виконавши її з гітарами у руках. Овації у залі та компліменти – обидвох вокалістів захотіли залишити в шоу.

Монатік спершу запропонував учасникам створити дует. Олександр і Анна зізнались, що вони отримують задоволення від співу разом, тому не проти продовжити боротьбу на шоу разом. Продюсери погодили це, а тому Олександр Біляк і Анна Гадоміч пройшли у наступний етап "Голосу".

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Біляка та Анни Гадоміч

Аліса Стрига і Андрій Смерека

Монатік обрав для "двобоїв" і пісню гурту "Время и Стекло" – "Дим". Цей трек заспівали Аліса Стрига та Андрій Смерека. Після виступу учасники "Голосу країни 11" отримали шанс виконати хіт із виконавцями Надією Дорофєєвою і Позитивом, що викликало овації і танець Олега Винника та Тіни Кароль.

Андрій Смерека продовжує боротьбу на шоу. Аліса Стрига програла "двобій" та покинула "Голос країни 11".

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Андрія Смереки та Аліси Стриги

Саша Таб та Олександра Ганапольська

Закривав "вокальні двобої" дует Саші Таб із "Сальто назад" та вуличної музикантки Олександри Ганапольської. Виступ змусив усіх зіркових тренерів встати з крісел і зачаровано спостерігати за дійством на сцені.

Монатік обрав Сашу Таб, закривши свою команду. Олександра Ганапольська покинула проєкт у 9 випуску.

Голос країни 11 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Саші Таб і Олександри Ганапольської