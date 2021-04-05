Голос країни 11 сезон 11 випуск: поява Дана Балана і боротьба вокалістів за місце у чвертьфіналі

На "Голосі країни 11" завершуються вокальні нокаути. В 11 випуску проєкту за місце у прямих ефірах боролись команди Тіни Кароль і DOROFEEVA.

До тренерів "Голосу країни 11" у нокаутах приєднаються зіркові радники. Так, робити вибір Тіні Кароль допомагатиме Дан Балан, тому 11 випуск шоу привернув особливу увагу глядачів, адже саме цій парі приписували роман. А от радником Наді Дорофєєвої стане реперка Alyona Alyona, для якої участь у вокальному проєкті буде дебютною.

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Це не всі нововведення на "Голосі", які підготували організатори шоу. Після нокаутів глядачі повернуть 4 учасників, які покинули проєкт. Зробити це вони зможуть завдяки онлайн-голосуванню.

Які ж вокалісти вибороли місце у чвертьфіналі "Голосу країни 11" – дізнавайтесь у матеріалі.

Команда DOROFEEVA

Гордій Старух

Відкривав 11 випуск "Голосу" скульптор та лірник Гордій Старух. Ще перед виступом чоловік зізнався, що не має такого потужного голосу, як інші учасники, але його мультиінструментальність – це те, чим він може підкорити глядачів.

У нокаутах Гордій заспівав українську пісню "У лісі", музику якої осучаснив. Попри критику Олега Винника він отримав місце на кріслі.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Гордія Старуха

Альона Левашева

Боротьбу за місце у чвертьфіналі продовжила Альона Левашова. Всі суперники дівчини розуміють: її потужний голос має звучати у фіналі шоу. І це Альона довела з перших хвилин виступу, піднявши з крісел усіх суддів та викликавши бурхливі овації у залі.

Альону Левашову залишили у проєкті, а всі учасники команди DOROFEEVA з острахом чекали на запрошення на сцену.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Альони Левашової

Сергій Лазановський

Вже анонс цього учасника "Голосу країни 11" викликав обговорення у суддів. Надя Дорофєєва зізналась, що Сергій Лазановський "вкрав її серце". Олег Винник навіть вирішив це розповісти Володимиру Дантесу, чим розсмішив глядачів.

В 11 випуску Сергій Лазановський заспівав особливу пісню – улюблену композицію мами. Наприкінці виступу вокаліст ледь стримував сльози. І хоч не все було бездоганно з вокальної точки зору, Надя Дорофєєва таки віддала крісло цьому учаснику.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського

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Ілля Рєзніков

Наступним підкорювати сцену вийшов Ілля Рєзніков. Цього учасника вважають одним з найперспективніших, адже він вміє оригінально подати будь-яку композицію. Це сталось і в 11 випуску: Ілля заспівав трек гурту ABBA. Свій виступ вокаліст перетворив на імпровізаційний перформанс, а під час номеру чоловік став на коліна перед Alyona Alyona. Таку витівку судді сприйняли з усмішкою, а він зайняв останнє крісло у команді DOROFEEVA.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Іллі Рєзнікова

Андрій Науменко

Виступ Андрія Науменка анонсували, як рок-провокацію. Вокаліст є справжнім відкриттям на "Голосі країни 11", бо наче поєднав харизму та вокал всіх геніальних рокерів. Андрій Науменко шокував своїми витівками на сцені. Попри це DOROFEEVA вирішила залишити хлопця у шоу, попрощавшись із Гордієм Старухом.

Водночас Надія Дорофєєва зізналась, що хоче в майбутньому попрацювати з Гордієм Старухом. Тому, ймовірно, на меломанів чекає цікава колаборація.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Андрія Науменка

Ірина Ебралідзе

Ірина Ебралідзе – одна з найсильніших вокалісток у команді DOROFEEVA, а тому вона з легкістю виконала складну пісню з репертуару Бейонсе. Емоційний виступ викликав сльози у Наді Дорофєєвої та овації від Alyona Alyona.

Рішення DOROFEEVA було дуже складним. Після роздумів тренерка вирішила віддати місце Ірині Ебралідзе, попрощавшись із Сергієм Лазановським.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Ірини Ебралідзе

Петро Чернишенко

Будівельник Петро Чернишенко має неймовірний тембр голосу, однак ще не вміє його подавати глядачам. І це побачили зіркові тренери Олег Винник і Монатік, які зазначили, що хлопець не готовий до прямих ефірів. Із цим погодилась і DOROFEEVA, яка не віддала Петру Чернишенку крісло і місце у чвертьфіналі. Вокаліст покинув шоу в 11 ефірі.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Петра Чернишенка

Євгенія Семьохіна

Вокалістка Євгенія Семьохіна була у команді Монатіка та перейшла до DOROFEEVA після двобоїв. Тому другий шанс на "Голосі країни 11" вона не має наміру змарнувати.

В 11 випуску дівчина заспівала трек Івана Дорна, який був у залі. Після тріумфального виступу Євгенія Семьохіна у дуеті з ним виконала цю композицію. Дівчина отримала хвилю овацій і компліментів, але не виборола місце у чвертьфіналі. DOROFEEVA пояснила, що Євгенія – готова артистка, якій не місце на шоу.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Семьохіної

Ілля Ніколаєнко

Закривати нокаути команди DOROFEEVA взявся Ілля Ніколаєнко. Він підготував для виступу особливу інтерпретацію пісні Олега Винника. Такою ще "Ніно" ніхто не чув, а Alyona Alyona впізнала трек тільки на приспіві.

Ілля Ніколаєнко зайняв місце Альони Левашової. Такого завершення нокаутів ніхто не очікував.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Іллі Ніколаєнка

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Команда Тіни Кароль

Нарам Мумні

Відкривати виступи команди Тіни Кароль взявся марокканець Нарам Мумні. Чоловік заспівав пісню гурту "Океан Ельзи" – "Обійми". Знайомий всім трек зазвучав дуже особливо, зі східними мотивами. Потужний голос Нарама змусив усіх учасників нервувати за лаштунками. Нарам Мумні зайняв одне з крісел.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Нарама Мумні

Денис Потреваєв

Наступним на сцену вийшов Денис Потреваєв. Він – один із найсильніших вокалістів у команді Тіни Кароль, що розуміють і його конкуренти. На нокаутах чоловік виконав пісню "Сияй", викликавши овації у залі і танці своєї зіркової тренерки.

Дану Балану дуже сподобався голос Дениса Потреваєва, але йому забракло відкритості у виступі. Тому до останнього було не зрозуміло, чи займе вокаліст місце у чвертьфіналі. Зрештою Тіна Кароль дала шанс учаснику.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Дениса Потреваєва

Вікторія Гнатюк

Особливо складно було вийти на сцену Вікторії Гнатюк. У вокальних двобоях вокалістка не вразила зіркову суддю та отримала порцію критики від Тіни Кароль. Відтак Вікторія Гнатюк наполегливо готувалась до виходу на сцену.

На "Голосі" вокалістка заспівала пісню Олега Винника "Роксолана", змінивши її аранжування. Вікторія сама запросила артиста до дуету. Олег Винник не відмовив красуні та заспівав із нею трек, здійснивши мрію учасниці проєкту. Вікторія Гнатюк зайняла крісло у команді Тіни Кароль.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Вікторії Гнатюк

Денис Калитовський

Денис Калитовський є справжнім голосом народу. Він не знає всіх термінів артистів, однак з легкістю втілює всі вказівки зіркового тренера. Виконавши пісню Біллі Айліш, Денис отримав компліменти від Наді Дорофєєвої і Дана Балана. Тіна Кароль дослухалась до порад і віддала хлопцю останній стілець.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Дениса Калитовського

Міла Нітіч

Продовжила боротьбу на шоу "Голос країни 11" Міла Нітіч. Артистка вже добре відома меломанам та прийшла на проєкт перезавантажити свою творчість. Та співачка від початку розуміла: від неї чекатимуть більше, аніж від інших учасників.

Тіна Кароль підготувала для Дана Балана сюрприз. Під час виступу Міла Нітіч додала трек Freedom. Тіна і Дан протанцювали всю пісню, прикувавши увагу публіки. МІла Нітіч зайняла місце Вікторії Гнатюк.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Міли Нітіч

Катерина Гладій

Вокалістка Катерина Гладій перейшла до команди Тіни Кароль під час крадіжки. До нокаутів дівчина не тільки підготувала особливий виступ, але й змінила імідж. В 11 випуску "Голосу" вона заспівала пісню Стінга, створивши романтичну атмосферу між Даном і Тіною.

Дівчина просто чарівна. Це одна з моїх улюблених пісень. Але ти мене зачепила,

– наголосив Дан Балан.

Катерина Гладій залишилась у шоу. Водночас Денис Потреваєв попрощався з "Голосом країни 11".

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Гладій

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Юлія Вітранюк

Співачка Юлія Вітранюк прийшла на "Голос країни 11", щоб відродити українську пісню. Тому на цьому етапі прощатись із шоу дівчина не хоче.

Вокалістка зачарувала всіх у залі своїм голосом. Тіна Кароль віддала їй місце у своїй команді. Тренерка попрощалась з Нарамом Мумні, шокувавши учасників "Голосу".

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Вітранюк

Нікіта Ломакін

Поборотись за місце у чвертьфіналі "Голосу країни 11" вийшов Нікіта Ломакін. Дан Балан зізнався, що йому цікаво побачити виступ артиста, адже колись хлопець виступав на розігріві його концерту. Окрім цього, Нікіта – справжній секс-символ 11 сезону проєкту.

Романтичні танці Дана Балана і Тіни Кароль доповнили тріумфальний виступ Нікіти Ломакіна. Хлопець пригадав кумедну історію про знайомство зі співаком, розсмішивши Дана Балана. Нікіта сів на крісло, посунувши Дениса Калитовського.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Нікіти Ломакіна

Юлія Тимочко

Співачка Юлія Тимочко вистояла у двобоях з Надією Мейхер. Тому Міла Нітіч не приховувала переживань перед виступом цієї вокалістки.

Фінал нокаутів закрила пісня Адель у виконанні Юлії Тимочко. Всі зіркові тренери стоячи слухали неперевершений вокал учасниці шоу. Тіна Кароль заявила, що Юлія йде в прямі ефіри. Водночас Юлія Вітранюк покинула проєкт.

Голос країни 11 сезон 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Тимочко

Хто пройшов у чвертьфінал "Голосу країни 11":

Команда Тіни Кароль

Юлія Тимочко

Катерина Гладій

Міла Нітіч

Нікіта Ломакін

Команда DOROFEEVA