У Польщі стартували зйомки "Голосу країни-13": перші кадри з Варшави

Вчора, 31 липня, розпочалися знімання нового сезону музикального проєкту "Голос країни". Як відомо, зйомки проходять у Польщі. Тож над телешоу працює команда України та команда Польщі. Поступово глядачі дізнаються все більше деталей про проєкт.

Відтак тепер відомо, яким буде знімальний павільйон. До того ж розкрили більше подробиць про сценічну графіку, візуальні ефекти та вбрання тренерів.

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Нові подробиці "Голосу країни 13"

Загальна площа знімальних локацій – 2700 квадратних метрів. Відтак залучили сучасний інноваційний знімальний павільйон. Глядачі побачать шість яскравих локацій. Зокрема, сцену, зони бекстейджу, "стрес-рум", "милю", зону для інтерв'ю та інші. Загалом всю сценічну графіку для шоу створили українські спеціалісти Big Brave Evenst, а для візуальних ефектів на знімальному майданчику використали картини сучасних українських художників.

Як розставили крісла цього року?

Юлія Саніна – Артем Пивоваров – Надя Дорофєєва – Іван Клименко.

Тренери обрали вбрання від українських дизайнерів. Одяг створювали спеціально для шоу.

Як виявилось, всього цього сезону на сцену вийде 60 учасників.

Зазначимо, знімання нового сезону вокального шоу розпочали з хвилини мовчання за українськими військовими та цивільними, які загинули під час російської агресії проти України.

Що відомо про новий сезон "Голосу": головне