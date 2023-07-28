Відтак стало відомо в якому саме місці знімають програму. До того ж розсекретили, якою мовою транслюватимуть "Голос країни 13" і показали ексклюзивні кадри з павільйону шоу.

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Подробиці знімань "Голосу країни"

Новий сезон "європейського" шоу знімають у Варшаві. Відомо, що у знак підтримки всіх українців, які були змушені залишити свої домівки після повномасштабного вторгнення Росії, шоу показуватимуть українською мовою в обох країнах.

Сцена "Голосу країни 13" буде унікальною. Вона поєднує в собі кольори прапорів України та Польщі.

Що відомо про "Голос країни 13": головне