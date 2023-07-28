Розкрили нові подробиці "Голосу країни 13": якою мовою транслюватимуть шоу
Джерело:1+1
Зйомки нового сезону "Голосу країни", над яким працює команда України та команда Польщі, продовжуються. Організатори музикального шоу розкривають все більше нових подробиць глядачам.
Відтак стало відомо в якому саме місці знімають програму. До того ж розсекретили, якою мовою транслюватимуть "Голос країни 13" і показали ексклюзивні кадри з павільйону шоу.
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Подробиці знімань "Голосу країни"
Новий сезон "європейського" шоу знімають у Варшаві. Відомо, що у знак підтримки всіх українців, які були змушені залишити свої домівки після повномасштабного вторгнення Росії, шоу показуватимуть українською мовою в обох країнах.
Сцена "Голосу країни 13" буде унікальною. Вона поєднує в собі кольори прапорів України та Польщі.
Що відомо про "Голос країни 13": головне
- Зйомки нового сезону вокального шоу "Голос країни" стартували 21 липня.
- Відомо, що поляки погодилися знімати український "Голос" безплатно. Польський портал Gazeta.pl, повідомив. що з польського боку над українським "Голосом" працюватиме один з найпопулярніших мовників – TVP (Telewizja Polska). Там підтвердили, що Україна має ліцензію на проєкт, але в каналу "1+1" немає "ні виробничих, ні впроваджувальних, ні бюджетних можливостей для створення такого проєкту".
- Першою серед нових тренерів вокального шоу організатори оголосили рок-діву та зірку Євробачення-2023 Юлію Саніну. Згодом повідомили, що в червоне крісло також сяде Артем Пивоваров, який за останній рік став зіркою номер 1 в Україні. Третім суддею "Голосу країни" стане продюсер і музикант Іван Клименко. Четвертим тренером буде співачка Надя Дорофєєва.
- 13 сезон "Голосу країни", за планом, повинен бути готовий восени цього року.