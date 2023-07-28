Следовательно, стало известно в каком именно месте снимают программу. К тому же рассекретили, на каком языке будут транслировать "Голос страны 13" и показали эксклюзивные кадры из павильона шоу.
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Подробности съемок "Голоса страны"
Новый сезон "европейского" шоу снимается в Варшаве. Известно, что в знак поддержки всех украинцев, вынужденных покинуть свои дома после полномасштабного вторжения России, шоу будут показывать на украинском языке в обеих странах.
Сцена "Голоса страны 13" будет уникальна. Она объединяет цвета флагов Украины и Польши.
Что известно о "Голосе страны 13": главное
- Съемки нового сезона вокального шоу "Голос страны" стартовали 21 июля.
- Известно, что поляки согласились снимать украинский "Голос" бесплатно. Польский портал Gazeta.pl сообщил, что с польской стороны над украинским "Голосом" будет работать один из самых популярных вещателей – TVP (Telewizja Polska). Там подтвердили, что у Украины есть лицензия на проект, но у канала "1+1" нет "ни производственных, ни внедренческих, ни бюджетных возможностей для создания такого проекта".
- Первой среди новых тренеров вокального шоу организаторы объявили рок-диву и звезду Евровидения-2023 Юлию Санину. Впоследствии сообщили, что в красное кресло также сядет Артем Пивоваров, за последний год ставший звездой номер 1 в Украине. Третьим судьей "Голоса страны" станет продюсер и музыкант Иван Клименко. Четвертым тренером будет певица Надя Дорофеева.
- 13 сезон "Голоса страны", по плану, должен быть готов осенью этого года.