Тренери аплодували стоячи: боєць ЗСУ довів Надю Дорофєєву до сліз щемливим виступом на "Голосі"

У "Голосі країни" виступив український військовий та ветеран Михайло Панчишин. Судді аплодували йому стоячи, а Надя Дорофєєва розчулилась до сліз.

Український музикант, переможець "Х-Фактора", військовий та ветеран війни Михайло Панчишин взяв участь у "Голосі країни" та виступив на "сліпих прослуховуваннях".

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Військовий виступив на "Голосі країни"

Михайло Панчишин з творчим псевдонімом Ptashkin розповів, що був співаком до повномасштабного вторгнення. Та з першого дня великої війни він пішов у ЗСУ. Михайло зізнався, що пережив пекло обстрілів у Бахмуті. Зараз він комісований за станом здоров'я, але хоче прославляти героїв музикою.

"Наш підрозділ їздив до Ірпеня, Бучі. Нам дали бойове завдання поїхати до Бахмута. Ворог воює дуже підло. Я особисто бачив, як фосфор падає у Бахмуті. Ми зайшли до самого пекла. Отак сім днів без перервного обстрілу. Кожен приліт біля тебе – це контузія. Коли нас окупанти взяли в кільце, я думав, якщо я звідси виберусь живим, то зроблю так, щоб про цей бій не забув ніхто, щоб не забули хлопців, які там полягли. Я буду висвітлювати їхню славу", – поділився Михайло.

Коли повернувся до цивільного життя, я написав альбом із восьми пісень. От деякі слова взагалі взяті з реальних історій, деякі слова написали хлопці. Я хочу стати голосом невідомих героїв, які впали в боях. Я хочу стати голосом країни, щоб підняти людей і ми швидше виграли війну,

– розлучив музикант.

На сцені "Голосу країни" Михайло Панчишин виконав авторський трек "Невідомий герой" та розвернув усі тренерські крісла. Судді аплодували бійцю стоячи. Музикант обрав команду Артема Пивоварова.

Михайло Панчишин – "Невідомий герой": дивіться відео онлайн

"Ваша присутність сьогодні тут, на сцені, це надзвичайний для нас усіх подарунок. Ми вітаємо вас на "Голосі країни" і дуже дякуємо за те, що ви всі для нас робите", – подякувала Надя Дорофєєва, яка розчулилась до сліз.

Це не перший військовий на "Голосі"

У першому випуску вокального шоу також виступив український військовий – Юрій Городецький, командир взводу у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Він на сцені "Голосу країни" виконав пісню "Києве мій" Дмитра Гнатюка. До нього розвернулось двоє суддів, Юрій обрав команду Наді Дорофєєвої.