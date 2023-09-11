Украинский музыкант, победитель "Х-Фактора", военный и ветеран войны Михаил Панчишин принял участие в "Голосе страны" и выступил на "слепых прослушиваниях".

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Военный выступил на "Голосе страны"

Михаил Панчишин с творческим псевдонимом Ptashkin рассказал, что был певцом к полномасштабному вторжению. Но с первого дня войны он ушел в ВСУ. Михаил признался, что пережил ад обстрелов в Бахмуте. Сейчас он комиссован по состоянию здоровья, но хочет славить героев музыкой.

"Наше подразделение ездило в Ирпень, Бучи. Нам дали боевую задачу поехать в Бахмут. Враг воюет очень подло. Я лично видел, как фосфор падает в Бахмуте. Мы зашли в самый ад. Так семь дней беспрерывного обстрела. Каждый прилет возле тебя – это контузия. Когда нас кафиры взяли в кольцо, я думал, если я отсюда выберусь живым, то сделаю так, чтобы об этом бое не забыл никто, чтобы не забыли ребят, которые там пали. Я буду освещать их славу", – поделился Михаил.

Когда вернулся в гражданскую жизнь, я написал альбом из восьми песен. Вот некоторые слова вообще взяты из реальных историй, некоторые слова написали ребята. Я хочу стать голосом неизвестных героев, упавших в боях. Я хочу стать голосом страны, чтобы поднять людей и мы скорее выиграли войну,

– развел музыкант.

На сцене "Голоса страны" Михаил Панчишин исполнил авторский трек "Невідомий герой" и развернул все тренерские кресла. Судьи аплодировали бойцу стоя. Музыкант выбрал команду Артема Пивоварова.

Михаил Панчишин – "Невідомий герой": смотрите видео онлайн

"Ваше присутствие сегодня здесь, на сцене, это необычайный для нас всех подарок. Мы поздравляем вас на "Голосе страны" и очень благодарим за то, что вы все для нас делаете", – поблагодарила Надя Дорофеева, растрогавшаяся до слез.

Это не первый военный на "Голосе"

В первом выпуске вокального шоу также выступил украинский военный. Юрий Городецкий, командир взвода в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Он на сцене "Голоса страны" исполнил песню "Києве мій" Дмитрия Гнатюка. К нему развернулись двое судей, Юрий выбрал команду Нади Дорофеевой.