Співала з Павліком та Поляковою: судді "Голосу країни" стоячи аплодували відомій беквокалістці

Відома беквокалістка Дар'я Мінєєва виступила на "Голосі країни" та пройшла етап сліпих прослуховувань. Після її виконання тренери шоу аплодували їй стоячи.

Беквокалістка Дар'я Мінєєва з'явилась на сцені шоу "Голос країни". Вона працювала з багатьма українськими артистами, поки не почалось повномасштабне вторгнення. Тоді Дар'я переїхала до Відня.

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Дар'я Мінєєва підкорила тренерів "Голосу"

Співачка зізналась, що хоче повернутися до того стилю життя, який у неї був раніше. Вона підкреслила, що беквокал – це прекрасний досвід та можливості.

Я хочу згадати, хто я. Через війну я зовсім перестала бути концертуючою артисткою, як це було завжди, все життя – майже 20 років. Я співала на беквокалі у багатьох зірок: Maneken, KADNAY, Віктор Павлік, Злата Огнєвіч, Гайтана, O.Torvald, Оля Полякова. Це офігенний досвід,

– зізналась Дар'я Мінєєва.

"До цього мій концертний графік був таким, що в мене на тиждень, зазвичай, було три-чотири концерти, зараз залишилося тільки викладання. У мене відчуття, що я проживаю ніби лімітовану версію свого життя тому, що я не на сцені".

Дар'я Мінєєва на сцені вокального шоу заспівала трек Майлі Сайрус – Flowers. Її виконання змусило всіх тренерів обернутися та аплодувати стоячи. Вокалістка обрала команду Юлії Саніної.

Це одна з найкращих вокалісток, яких я знаю в Україні. Це педагог, вона співпрацювала, напевно, з усіма артистами шоубізнесу,

– висловилась про Дар'ю Юлія Саніна.

Дар'я Мінєєва – Flowers: дивіться відео онлайн

Чий ще виступ вразив тренерів "Голосу"

У "Голосі країни" також взяв участь український військовий Юрій Городецький. Він є командиром взводу у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Юрій Городецький вразив суддів виконанням пісні "Києве мій" Дмитра Гнатюка. Його у свою команду захотіли обрати Надя Дорофєєва та Іван Клименко. Захисник обрав команду Дорофєєвої.