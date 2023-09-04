Беквокалистка Дарья Минеева появилась на сцене шоу "Голос країни". Она работала со многими украинскими артистами, пока не началось полномасштабное вторжение. Тогда Дарья переехала в Вену.

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Дарья Минеева покорила тренеров "Голоса"

Певица призналась, что хочет вернуться к тому образу жизни, который у нее был раньше. Она подчеркнула, что бэк-вокал – прекрасный опыт и возможности.

Я хочу вспомнить, кто я. Из-за войны я совсем перестала быть концертирующей артисткой, как это было всегда, всю жизнь – почти 20 лет. Я пела на бэк-вокале у многих звезд: Maneken, KADNAY, Виктор Павлик, Злата Огневич, Гайтана, O. Torvald, Оля Полякова. Это офигенный опыт,

– призналась Дарья Минеева.

"До этого мой концертный график был таким, что у меня на неделю обычно было три – четыре концерта, сейчас осталось только преподавание. У меня ощущение, что я проживаю как бы лимитированную версию своей жизни потому, что я не на сцене".

Дарья Минеева на сцене вокального шоу спела трек Майли Сайрус – Flowers. Ее исполнение заставило всех тренеров обернуться и аплодировать стоя. Вокалистка выбрала команду Юлии Саниной.

Это одна из лучших вокалисток, которых я знаю в Украине. Это педагог, она сотрудничала, наверное, со всеми артистами шоу-бизнеса,

– высказалась о Дарье Юлия Санина.

Дарья Минеева – Flowers: смотрите видео онлайн

Чье еще выступление поразило тренеров "Голоса"

В "Голосе страны" также принял участие украинский военный Юрий Городецкий. Он командир взвода в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Юрий Городецкий поразил судей исполнением песни "Києве мій" Дмитрия Гнатюка. Его в свою команду захотели избрать Надя Дорофеева и Иван Клименко. Защитник выбрал команду Дорофеевой.