Ми ж своїх не кидаємо: Осадча дорікнула Вакарчуку через "Голос країни" й відповіла на критику

Через два тижні на екрани повертається 12 сезон шоу "Голос країни", однак без Святослава Вакарчука. Ведуча Катя Осадча прокоментувала його відновлення телепроєкту й натякнула, що лідер "Океану Ельзи" кинув свою команду.

Днями Святослав Вакарчук оголосив, що відмовився від участі в зйомках нових епізодів "Голосу країни", адже його завдання зараз – підтримувати бійців на фронті та допомагати Україні в благодійному турі. Після цього в інстаграм-профілі Каті Осадчої з'явився неоднозначний допис.

Важливо "Голос країни 12" повертається на екрани: де й коли дивитися

Як Катя Осадча дорікнула Святославу Вакарчуку

Ведуча написала про важливість повернення "Голосу країни", адже українцям потрібен проєкт, який розслаблятиме, відволікатиме й надихатиме на боротьбу, а учасники зможуть здійснити свої мрії. Крім того, вона згадала про відповідальність, яку взяли на себе тренери, коли набирали учасників у свої команди.

Тренери взяли до себе в команди учасників, почали з ними працювати і зараз продовжать роботу, десятки талантів отримають те, на що заслуговують. Тренери відповідальні за тих, кого до себе взяли в команди, і "Голос" – це в першу чергу про учасників, а не про власні амбіції тренерів, ми ж своїх не кидаємо,

– написала Катя Осадча.

Схоже, ці слова були адресовані саме Святославу Вакарчуку.

Натомість у коментарях лідера "Океану Ельзи" підтримували: "Славко правильно зробив, що відмовився, щоб не бути в одній компанії з тими трьома, що тіскалися з рашкою до останнього".

"Голос не про тренерів, а про учасників, і тут варто подумати про команду кожного, найлегше думати про свою позицію в просторі, а відповідати за своїх попри все – трохи складніше", – відповіла Катя Осадча, натякнувши, що Вакарчук кинув свою команду напризволяще.

Що Катя Осадча відповіла хейтерам

У коментарях Катю Осадчу засипали обурливими коментарями, бо такі проєкти як "Голос країни" зараз нібито не на часі:

"Ні до чого цей "Голос" зараз. Тим більше з Потапом, Поляковою і Дорофєєвою";

"Схоже, ми повертаємося до 2014 року, коли пів країни плаче, а пів – скаче";

"Хіба не можна дочекатися закінчення війни? Ну які зараз можуть бути пісні й танці на фоні наших воїнів без рук і ніг? Боляче це все";

"Одні помирають, сидять у підвалах, інші співають";

"Коли були бойові дії на Київщині, всі канали показували єдині новини. Зараз у вас все добре. А на Донеччині як було, так і залишилося. Головне, що Київ у безпеці, можна радіти, розважатися! А на інші регіони можна не зважати".

На деякі з цих коментарів Катя Осадча відповіла: пояснила, що "Голос країни" – не перший музичний проект, який вийде в ефір після повномасштабного вторгнення, і він не про танці, а про "українську пісню, про музику, про шанс для нових талантів, про долі і мрії".

Kожен має право на свою думку, і кожен має право не дивитися, якщо не подобається. А ми, якщо вибирати між тим, щоб покласти проект на полицю, і тим, щоб дати шанс артистам і допомогти ЗСУ, вибрали допомагати… Тому розводити зраду – найлегше, давайте допомогати всі чим можемо,

– підсумувала Катя Осадча.