После более чем полугодового перерыва в эфир возвращается одно из самых рейтинговых шоу на украинском телевидении – "Голос страны". Как отмечают продюсеры, 12 сезон вокального шоу будет не только поддерживать моральный дух нации, но и помогать ВСУ.

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Где и когда смотреть 12 сезон "Голоса страны"

Премьера музыкального проекта состоится 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ.

По инициативе народного тренера "Голоса страны" и мецената Андрея Мацоли любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинской армии, ведь в продолжении сезона будет и мощная благотворительная составляющая,

– пообещали в "Голосе страны".

Интересно, что слоган 12 сезона "Голоса страны" несколько сменили. Вместо "так звучит твоя страна" теперь мощный месседж: "Так звучит самая певчая нация мира". Кроме того, создатели проекта заверили, что в новых выпусках будет место как украинской классике, так и современным песням, написанным во время полномасштабной войны.

К слову, в августе 24 канал общался с креативным продюсером "Голоса страны" Владимиром Завадюком. В интервью нам он признался, что его команда проходила глобальные исследования по рынку, целесообразности проектов и размышляла над тем, когда уместнее вернуть их на экраны.

"Мы думаем об этом, потому что наши большие шоу всегда были трендсеттерами на рынке. И мы будем оставаться ими и дальше. Мы видим большой запрос от пользователей в соцсетях на этот счет", – делился с нами Владимир Завадюк.

Напомним, 12 сезон "Голоса страны" прервался на 5 выпуске слепых прослушиваний. От предыдущих он отличается тем, что в проекте появилось пятое тренерское кресло, которое заняла команда "Второго шанса" – народный тренер Андрей Мацола и Александра Зарицкая из группы KAZKA.