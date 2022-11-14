Тіна Кароль несподівано повернулася на "Голос країни": чи побачимо її у наступних випусках

13 листопада на "Голосі країни-12" пройшов останній етап "нокаутів". З суперфіналістами визначилися Оля Полякова та Потап. Несподівано після виступу одного з учасників на сцену вийшла Тіна Кароль.

Артистка неодноразово була серед зіркових тренерів, а тепер приходить на проєкт в ролі гості та радниці. За 12 сезон Кароль вже вдруге підтримувала вокалістів. А на "нокаутах" допомагала Олі Поляковій визначитися з трійкою учасників, які виступлять у прямому ефірі.

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Тіна Кароль повернулася на "Голос країни"

Казах з команди Олі Полякової – Дімаш Даулетов на "нокаутах" виконав пісню Тіни Кароль "Намалюю тобі зорі". Чуттєве виконання підкорило авторку пісні, тож вона заспівала разом з Дімашем.

Мені дуже приємно. Ви дуже музичний. Ви дуже чисто співаєте, дуже обережно. Це рідкість. Вам бажаю великої кар'єри і своїх пісень, які будуть надихати вокалістів і просто звичайних людей,

– прокоментувала Кароль.

Тіна Кароль виступила на "Голосі країни-12": дивіться відео онлайн

Наразі невідомо, чи виступить Кароль у прямому ефірі. Можливо, вона стане запрошеною гостею. Дізнаємося про це вже 20 листопада.

Зазначимо, наступного тижня Дімаш Даулетов разом з 11-ма іншими суперфіналістами виступить у прямому ефірі "Голосу країни-12". Через війну кількість прямих ефірів скоротили до одного. Вже 20 листопада Україна дізнається ім'я переможця 12 сезону. Хто претендує на перемогу у вокальному шоу – дізнайтеся за посиланням.