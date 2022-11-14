Артистка не раз была среди звездных тренеров, а теперь приходит на проект в роли гости и советницы. За 12 сезон Кароль уже второй раз поддерживала вокалистов. А на "нокаутах" помогала Оле Поляковой определиться с тройкой участников, которые выступят в прямом эфире.

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Тина Кароль вернулась на "Голос страны"

Казах из команды Оли Поляковой – Димаш Даулетов на "нокаутах" исполнил песню Тины Кароль "Намалюю тобі зорі". Чувственное исполнение покорило автора песни, поэтому она спела вместе с Димашем.

Мне очень приятно. Вы очень музыкальны. Вы очень чисто поете, очень осторожно. Это редкость. Вам желаю большой карьеры и своих песен, которые будут вдохновлять вокалистов и просто обычных людей,

– прокомментировала Кароль.

Тина Кароль выступила на "Голосе страны-12": смотрите видео онлайн

Пока неизвестно, выступит ли Кароль в прямом эфире. Возможно, она станет приглашенной гостьей. Узнаем об этом уже 20 ноября.

Отметим, на следующей неделе Димаш Даулетов вместе с 11 другими суперфиналистами выступит в прямом эфире "Голоса страны-12". Из-за войны количество прямых эфиров сократили до одного. Уже 20 ноября Украина узнает имя победителя 12-го сезона. Кто претендует на победу в вокальном шоу – узнайте по ссылке.