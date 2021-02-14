Надія Мейхер запалила на "Голосі країни 11": чи долучилась артистка до шоу

Джерело:1+1
11 сезон "Голосу країни" не припиняє дивувати глядачів. Поряд з талановитими і ще не відомими вокалістами виступили вітчизняні знаменитості. Зокрема, у 4 випуску шоу глядачі змогли насолодитись співом Надії Мейхер.
Ще задовго до трансляції 4 випуску "Голосу країни 11" Надія Мейхер зізнавалась, що прийде на цей проєкт. Відомо, що артистка хоче відновити свою вокальну кар'єру та почати сольно виконувати треки. У коментарі журналістам "1+1" вона натякнула, що залишатись у "Голосі" не планує, а прийде на сліпі прослуховування, щоб здивувати зіркових колег та перевірити, чи впізнають вони її тембр.
Дивіться весь випуск Голос країни 11 сезон 4 випуск: Надія Мейхер, Віталій Борисюк та інші учасники викликали овації
Я прийшла на "Голос країни", як колись Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч і Юрій Ткач. Хочу влаштувати тренерам справжній сюрприз. Цікаво, впізнають вони мене чи ні,
– зазначила Надія Мейхер.
До останнього співачка тримала у секреті пісню, з якою вийшла на сцену "Голосу країни 11". Зрештою на шоу Надія Мейхер виступила з французькою композицією Mon mec a moi. Дивовижний вокал артистки розвернув усі крісла зіркових тренерів, які не стримували овацій, коли побачили колегу.
"Голос країни 11" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер
Одразу після виступу Надії Мейхер всі судді почали вмовляти її залишитись на шоу. Тіна Кароль наголосила, що артистка стане чудовим прикладом для всіх вокалістів, що кар'єру можна і треба перезавантажувати. Це буде такий собі челендж для досвідченої співачки. Переконували артистку й інші зіркові тренери.
Після вагань Надія Мейхер таки погодилась на участь в "Голосі країни 11". Оскільки Тіна Кароль найактивніше вмовляла її залишитись, саме до команди цієї співачки долучилась колишня вокалістка гурту "ВІА Гра".