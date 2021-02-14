11 сезон "Голоса страны" не прекращает удивлять зрителей. Наряду с талантливыми и еще не известными вокалистами выступили отечественные знаменитости. В частности, в 4 выпуске шоу зрители смогли насладиться пением Надежды Мейхер.

Еще задолго до трансляции 4 выпуска "Голоса страны 11" Надежда Мейхер признавалась, что придет на этот проект. Известно, что артистка хочет восстановить свою вокальную карьеру и начать сольно выполнять треки. В комментарии журналистам "1+1" она намекнула, что оставаться в "Голосе" не планирует, а придет на слепые прослушивания, чтобы удивить звездных коллег и проверить, узнают ли они ее тембр.

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Я пришла на "Голос страны", как когда-то Наталья Могилевская, Злата Огневич и Юрий Ткач. Хочу устроить тренерам настоящий сюрприз. Интересно, узнают они меня или нет,

– отметила Надежда Мейхер.

До последнего певица держала в секрете песню, с которой вышла на сцену "Голоса страны 11". В конце концов на шоу Надежда Мейхер выступила с французской композицией Mon mec a moi. Удивительный вокал артистки развернул все кресла звездных тренеров, которые не сдерживали оваций, когда увидели коллегу.

"Голос страны 11" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер

Стала ли Надежда Мейхер участницей "Голоса"

Сразу после выступления Надежды Мейхер все судьи начали уговаривать ее остаться на шоу. Тина Кароль отметила, что артистка станет прекрасным примером для всех вокалистов, что карьеру можно и нужно перезагружать. Это будет некий челлендж для опытной певицы. Убеждали артистку и другие звездные тренеры.

После колебаний Надежда Мейхер все же согласилась на участие в "Голосе страны 11". Поскольку Тина Кароль активно уговаривала ее остаться, именно к команде этой певицы присоединилась бывшая вокалистка группы "ВИА Гра".