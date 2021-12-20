Голлівудська акторка Олівія Манн вперше стала мамою
Джерело:People
Американська актриса Олівія Манн народила первістка. Батьком малюка став відомий гуморист Джон Малейні, з яким Манн закрутила роман у 2020 році.
Про народження малюка повідомило джерело видання People. Трохи згодом самі новоспечені батьки підтвердили новину.
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Інсайдер, близький до пари, стверджує, що у подружжя народився хлопчик. Щоправда, інших деталей зіркові батьки не розсекречують.
Упродовж вагітності акторка Олівія Манн вкрай рідко розповідала про свій стан та не ділилась новинами чи навіть фото.
Знаменитість лише розповідала, що "дуже щаслива стати мамою". Вона ділилась, що отримала кілька порад про материнство від друзів, що їй допомогло.
Що відомо про першу вагітність Олівії Манн
- Акторка не дуже любить виносити особисте життя на публіку. Відомо, що Олівія та її коханий Джон Малейні познайомилися у Лос-Анджелесі й почали зустрічатись приблизно у травні 2020 року. Тоді їх вперше побачили разом на відпочинку.
- Про те, що вони з Олівією чекають на малюка, Малейні повідомив на популярному шоу Late Night with Seth Meyers на початку вересня 2021 року. Чоловік розповів, що кохана і їхня майбутня дитина допомогли йому остаточно вилікуватись від наркотичної залежності, від якої він страждав.