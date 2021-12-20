Про народження малюка повідомило джерело видання People. Трохи згодом самі новоспечені батьки підтвердили новину.

Читайте також Кріштіану Роналду з коханою дізнались стать майбутньої двійні: радісне відео біля ялинки

Інсайдер, близький до пари, стверджує, що у подружжя народився хлопчик. Щоправда, інших деталей зіркові батьки не розсекречують.

Упродовж вагітності акторка Олівія Манн вкрай рідко розповідала про свій стан та не ділилась новинами чи навіть фото.

Знаменитість лише розповідала, що "дуже щаслива стати мамою". Вона ділилась, що отримала кілька порад про материнство від друзів, що їй допомогло.

Що відомо про першу вагітність Олівії Манн