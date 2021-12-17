Дізнатись стать майбутніх малюків пара вирішила в домашній атмосфері біля різдвяної ялинки. Діти футболіста – Кріштіано, Алана, Єва і Матео – тримали в руках чорні кульки, наповнені рожевими і блакитними стрічками. Під сигнал вони одночасно їх пробили та побачили різноколірний серпантин.
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Діти були вражені дійством і тішились появі майбутніх братика і сестрички.
Де життя починається, а кохання ніколи не закінчується. Благословенні,
– написали у своєму дописі Кріштіану та Джорджина.
У коментарях їх почали вітати тисячі людей та колег Роналду з майбутнім поповненням. Пологи жінки відбудуться у першій половині 2022 року.
Джорджина Родрігес з дітьми / Фото з інстаграму моделі
До слова Мати Кріштіану Роналду радить синові не одружуватися з Джорджиною Родрігес, – ЗМІ
Що відомо про сім'ю Роналду
- Для Роналду це буде п'ята дитина. У нього є син Кріштіану, який народився у 2010 році. Хто його матір – невідомо.
- Також у 2017 році сурогатна матір народила ще двох дітей для футболіста – двійнят Єву та Матео.
- У тому ж 2017 році Джорджина народила від Роналду доньку Алану Мартіну.
- Попри велику сім'ю, футболіст не поспішає одружуватись з коханою. Ймовірно, на це впливають великі статки чоловіка і він не хоче їх розділяти в разі розлучення з Джорджиною.