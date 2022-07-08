Украинские звезды продолжают гастролировать по миру и рассказывать о войне, которая ежедневно забирает жизни невинных людей. Мир демонстрирует свою поддержку приходя на концерты наших артистов.

Смотрите также Украинские песни и зажигательные танцы: Оля Полякова и Макс Барских выступили в Киеве

Go_A выступили в Финляндии

Группа Go_A, покорившая мир на Евровидении-2021, сейчас находится в мировом турне. Артисты отыграли три концерта, на двух из которых собрали аншлаги. Коллектив сообщил, что билеты на первый сольный концерт в Хельсинки были раскуплены за один день. Тогда музыканты даже не успели анонсировать, что приезжают.

Чтобы вместить больше людей коллектив изменил локацию выступления, однако это не очень помогло. Дополнительные билеты раскупили через несколько часов. Тогда Go_A добавил еще один концерт в гастрольный график, чтобы все, кто хотел встретиться в Финляндии, имели такую возможность. Но в сутки в кассе не осталось ни одного билета и на новую дату. Есть даже фанаты, которые приходили на три концерта подряд.