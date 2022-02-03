36-летняя Оля Цибульская не рассекретила личность музыканта, который ее оскорбил, однако призналась, что зовут его Дмитрий. Она "считала его другом много лет", но одним телефонным звонком он перечеркнул все хорошее, что между ними было.

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Как Оля Цибульская поссорилась с известным музыкантом

Судя по всему, звезды побили горшки, когда Оля Цибульская лишь пробивала себе дорогу в большой шоу-бизнес, ведь тот поставил под сомнение ее карьеру.

Он позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей. Сказал, что я никто. Будто все про сцену я себе просто придумала, и у меня ничего не получится, никогда. Я очень близко приняла эти слова, потому что считала его гениальным музыкантом и близким другом,

– поделилась певица.

После телефонного разговора с пьяным Дмитрием Цибульская проплакала всю ночь, а наутро уехала на вокальный конкурс. Правда, продула.

Оля Цибульская на вокальном конкурсе / Фото из инстаграма певицы

Через несколько лет знаменитости встретились на "очень престижном мероприятии", похоже, оба в статусе суперзвезд. Дмитрий попытался извиниться перед коллегой, сбросил все на алкоголь и добавил, что таким образом хотел зацепить ее женское внимание. Однако артистка не была готова простить его, поэтому отправила куда подальше.

Я грубо ответила и объяснила, что для меня он давно никто. С г*внюками надо прощаться, даже если больно. Тогда было очень, теперь по барабану,

– заявила Оля Цибульская.

Оля Цибульская раз ссорилась с известным музыкантом / Фото из инстаграма певицы

Зато Оля Цибульская прекрасно дружит с Дзидзьо, в дуэте с которым записала два хита – "Чекаю. Цьом" и "Киця". Более того, если бы не Михаил Хома, она "была бы в кабинете психолога", ведь планировала учиться на врача, а тот убедил ее поступать в академию эстрадного и циркового искусств.