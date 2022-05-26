З гітарою і зброєю: гурт ТІК перевипустив кліп на знамениту пісню "Так, я люблю Україну"
Джерело:ютуб-канал гурту ТІК
Одна з найвідоміших пісень гурту ТІК – "Так, я люблю Україну". Сьогодні вона набула нових сенсів і стала маніфестом боротьби українців. Тож музиканти зняли на неї новий кліп, в якому Віктор Бронюк постав з гітарою і зброєю одночасно.
Патріотичний трек "Так, я люблю Україну" вийшов вісім років тому, у листопаді 2013-го. Однак через війну з Росією вінницький гурт наповнив його новими потужним змістом.
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ТІК перевипустив кліп "Так, я люблю Україну"
У відео з'явилися кадри із тимчасово окупованих територій України — Херсона, Бердянська, Енергодара, де місцеві протестували перед озброєними російськими окупантами. У кліпі постав і Віктор Бронюк, який чистив зброю на тлі гітари та квітучого зеленого саду.
Зрежисерував відео кліпмейкер Роман Веркулич, який вимушено переїхав до Вінниці. Його будинок в Ірпені зруйнували російські вояки.
Цю пісню ми співали на всіх континентах світу та в найгарячіших точках країни. Сьогодні вона звучить з новими сенсами. І з незмінною любов'ю до України, яку кожен у ці часи відчув із подвійною силою! Пишаємося кожним героєм-захисником і тим, що ми – українці,
– підписали музиканти.
"Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла", – заявив Бронюк наприкінці відео. Це рядки з вірша Павла Тичини "Я утверждаюсь".
ТІК – Люби ти Україну: дивіться відео онлайнНагадаємо, 43-річний лідер гурту ТІК Віктор Бронюк теж вступив до лав тероборони. Він обороняє Україну на рідній Вінничині.
Прихильникам гурту ТІК сподобалося і нове звучання, і новий кліп на пісню "Так, я люблю Україну". У коментарях вони подякували Віктору Бронюку та всім українським захисникам:
- "Доказ того, що сильні пісні ніколи не перестануть бути актуальними. Ця пісня – хороший знак гурту ТІК";
- "Легендарна пісня, яка сьогодні звучить з новою силою! Слава Україні";
- "Дякую ТІК, всім героям і безстрашним українцям! Безмежно любимо свою Україну";
- "Дуже дякую з Козацького, з Херсонщини";
- "Гарне виконання".