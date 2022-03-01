Увесь світ підтримує Україну. Наш народ бореться за право бути вільним, незалежним, за суверенну державу, яка була, є і буде. Це викликає захоплення всього світу.

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У Метрополітен опері виконали гімн України Україну підтримує весь світ. У Метрополітен опері, що розташована в Нью-Йорку, перед початком опери Джузеппе Верді "Дон Карлос" зал вшанував хвилиною мовчання жертв, які трагічно гинуть в час цинічного вторгнення російських військ на територію України. Також в знак підтримки прозвучав наш гімн. Зворушливе виконання гімну не залишило байдужим не лише українців, але й глядачів, які були в залі. Вони разом з музикантами, стоячи співали похвалу українському народу, який вже 6 днів бореться за свою свободу у війні з Росією.

У Метрополітен опері заспівали український гімн: дивіться відео онлайн

Також генеральний менеджер опери Пітер Гелб заявив, що розриває всі контракти з російськими зірками: "Ми більше не співпрацюватимемо з артистами чи інститутами, які підтримують Путіна або підтримуються ним".

Дякуємо, Нью-Йорку, за підтримку! Україна переможе!

Ткаченко повідомив про нові санкції

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Метрополітен опера, Литовський національний театр опери та балету та Естонська національна опера вже наклали культурні санкції на організації, які підтримує РФ.

Ткаченко подякував партнерам за підтримку та наголосив, що культура країни-окупантки має бути відрізана від інших країн світу: "Давайте розширювати цей список разом. Підписуйте петицію про культурні санкції проти країни-агресора вже зараз!".

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