Маккартні, зокрема, згадав свій концерт у 2008 році на Майдані Незалежності в Києві. Також наголосив, що у непростий час думає про українців.

До теми Дженніфер Еністон, в якої 39,9 мільйона підписників, підтримала Україну і допомогла біженцям

"Ми шлемо нашу любов і підтримку"

Крім того, легенда світової музики оприлюднив імена організацій, куди британці можуть перерахувати гроші:

Згадуючи гру для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році та думаючи про них у цей непростий час. Ми шлемо нашу любов та підтримку,

– написав Маккартні.

Мадонна опублікувала ролик, у якому порівняла Путіна з Гітлером

Ще одна легендарна особистість Мадонна закликала світ допомогти Україні. Також вона порівняла президента Росії Володимира Путіна з лідером нацистів Адольфом Гітлером.

Безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну повинне зупинитися! Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, життя яких постраждало від цієї кризи. Путін порушив усі чинні угоди про права людини,

– зазначила співачка.

Артистка додала, що Путін не має права намагатися стерти існування України. Вона наголосила, що підтримує президента Володимира Зеленського.

Путін = Гітлер: Мадонна записала відео на підтримку України



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