Весь мир поддерживает Украину. Наш народ борется за право быть свободным, независимым, за суверенное государство, которое было, есть и будет. Это вызывает восхищение всего мира.

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В Метрополитен опере исполнили гимн Украины Украину поддерживает весь мир. В Метрополитен опере, расположенной в Нью-Йорке, перед началом оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" зал почтил минутой молчания жертв, трагически погибающих во время циничного вторжения российских войск на территорию Украины. Также в знак поддержки прозвучал наш гимн. Трогательное исполнение гимна не оставило равнодушным не только украинцев, но и находившихся в зале зрителей. Они вместе с музыкантами, стоя, пели похвалу украинскому народу, который уже 6 дней борется за свою свободу в войне с Россией.

В Метрополитен опере спели украинский гимн: смотрите видео онлайн

Также генеральный менеджер оперы Питер Гелб заявил, что разрывает все контракты с российскими звездами: "Мы больше не будем сотрудничать с артистами или институтами, поддерживающими Путина или поддерживаемыми им".

Спасибо, Нью-Йорк, за поддержку! Украина победит!

Ткаченко сообщил о новых санкциях

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Метрополитен опера, Литовский национальный театр оперы и балета и Эстонская национальная опера уже наложили культурные санкции на организации, поддерживаемые РФ.

Ткаченко поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что культура страны-оккупантки должна быть отрезана от других стран мира: "Давайте расширять этот список вместе. Подписывайте петицию о культурных санкциях против страны-агрессора уже сейчас!"