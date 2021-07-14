Хотілося лізти на стіну, – Гіларі Дафф зворушила мережу фото домашніх пологів

Американська акторка та співачка Гіларі Дафф наприкінці березня цього року втретє стала мамою. Вона народжувала вдома, з підтримкою близьких. Днями Гітарі показала фото пологів та розповіла про сокровенні моменти.

Відома американська акторка та співачка Гіларі Дафф народила донечку кілька місяців тому. Зірка народжувала вдома, у надувному басейні з водою. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала фото пологів, які не показувала раніше.

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Під час переймів Гіларі підтримував її чоловік Меттью Кома, доула (помічниця під час пологів та вагітності, яка не є медичною працівницею) та мама. Вони ставили компреси та робили масаж.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Гіларі Дафф про пологи

У підписі до фото знаменитість детально розповіла про процес народження її донечки Мей. Вона поділилась, що мала відчувати себе в безпеці.

Ідеальний обсяг простору, гумор, спокій і люди, які підтримували мою силу. Мій чоловік був найспокійнішою людиною в кімнаті, коли мені хотілося лізти на стіну, а моя маленька Моллі – просто надзвичайна доула, яка сиділа зі мною, коли мені потрібно було бути спокійною,

– зізналась Гіларі.

Акторка додала, що її мама також була присутньою на пологах і готувала усім закуски. Зараз Дафф вдячна близьким за допомогу у вихованні дітей.

"Це важка робота – вагітність, пологи (неважливо, яким способом жінка народжує дитину: будь то кесарів розтин, домашні пологи або пологи в лікарні), грудне вигодовування, виховання цих маленьких створінь, щоб вони росли добрими й чесними громадянами світу. Це стомлююча, чарівна і чудова пригода", – підсумувала Гіларі Дафф.

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