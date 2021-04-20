Гіларі Дафф пояснила, чому народжувала у присутності 9-річного сина

Відома американська співачка та акторка Гіларі Дафф стала мамою втретє близько місяця тому. Вона народжувала вдома, у надувному басейні з водою. Зірка пояснила, що хотіла, щоб син бачив пологи й зрозумів силу жінок.

9-річний син Лука американської знаменитості Гіларі Дафф, народжений у перших стосунках з хокеїстом Майком Комрі, був присутній на пологах мами. У відвертому інтерв'ю зірка пояснила, чому прийняла таке рішення, адже небагато жінок могли б зважитися на це.

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Гіларі Дафф про присутність сина на пологах

Акторка зізналась, що Лука зайшов у кімнату в той момент, коли народжувалась дитина. Він мав бути присутній під час усього процесу, однак пологи відбувалися так швидко, за словами Гіларі, що хлопець майже все пропустив.

Гіларі Дафф наголосила, що хотіла, аби син побачив, наскільки сильними можуть бути жінки.

Для мене було дуже важливо, щоб Лука був поруч під час пологів. Я хотіла бути відкритою і чесною з ним щодо того, які жінки сильні і який вигляд мають пологи. Правда, в результаті все сталося так швидко, що Лука увійшов до кімнати, коли Мей вже з'явилася на світ,

– розповіла співачка.

Також знаменитість зазначила, що її рішення було прийняте для того, щоб у майбутньому Лука поважав вибір своєї обраниці.

Я хочу, щоб тоді, коли Лука захоче стати батьком, він поважав вибір своєї партнерки народжувати вдома або в лікарні,

– додала Гіларі.

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