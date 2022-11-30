У журналі Forbes зазначають, що "попри війну, інфляцію, крах ринку на звільнення найрозумніші молоді лідери на своїх умовах сприяють підприємництву". Вони визначили 600 сміливих засновників, лідерів та підприємців, які заснували творчі компанії та працюють над такими проблемами, як глобальне потепління, репродуктивне здоров'я, студентські кредити та фінансова свобода.

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З-поміж 12 тисяч претендентів автори та редактори Forbes виокремили 6 сотень новаторів за такими факторами, як фінансування, дохід, соціальний вплив, винахідливість та потенціал. Відтак, середній вік молодих лідерів з усіх обраних складає 27 років; 49% людей ідентифікують себе "кольоровими"; 23% з обраних – емігранти; у списку є 40% жінок, 59% чоловіків та 1% небінарних особистостей; 22% – покоління Z, тобто молодші 25 років; 66% – засновники або співзасновники компаній; головними центрами, де розміщений їхній бізнес, є Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Маямі, Бостон, Сан-Франциско і Торонто; вони усі в середньому працюють по 64 години у тиждень.

Списки усіх новаторів та категорій читайте тут.

Гейлі Бібер увійшла в Forbes

Яскравим представником молодих новаторів стала модель Гейлі Бібер, якій 26 років і вона родом із штату Аризона, США.

У Forbes відмітили її вплив у соціальних мережах Instagram та TikTok, де вона має по кілька десятків мільйонів підписників.

Дівчина має класичну освіту балерини, а у 17 років уклала свій перший модельний контракт із роздрібним продавцем French Connection. Зараз вона має рекламні контракти з Jimmy Choo, Levi's та Saint Laurent.

У червні 2022 року створила свій стартап із догляду за шкірою Rhode Skin, який базується у Лос-Анджелесі, де вона проживає з чоловіком Джастіном Бібером.

Гейлі стала зіркою тематичної обкладинки "30 до 30 2023". Вона вже подякувала в інстаграмі за запрошення у Forbes та подякувала команді бренду за спільну роботу: "Щиро дякую, Forbes, я дуже схвильована цією обкладинкою, і дуже схвильована тим, що прийде з Rhode. Дякую команді за те, що ви – найкраща команда, про яку я могла лише мріяти. Ця неймовірна подорож змушує мене щипати себе щодня".



Гейлі Бібер прикрасила обкладинку Forbes "30 до 30 2023, Північна Америка" / Фото Forbes