В журнале Forbes отмечают, что "несмотря на войну, инфляцию, крах рынка на увольнение самые умные молодые лидеры на своих условиях способствуют предпринимательству". Они определили 600 смелых основателей, лидеров и предпринимателей, которые основали творческие компании и работают над такими проблемами, как глобальное потепление, репродуктивное здоровье, студенческие кредиты и финансовая свобода.

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Из 12 тысяч претендентов авторы и редакторы Forbes выделили 6 сотен новаторов по таким факторам, как финансирование, доход, социальное влияние, изобретательность и потенциал. Следовательно, средний возраст молодых лидеров из всех избранных составляет 27 лет; 49% людей идентифицируют себя "цветными"; 23% из избранных – эмигранты; в списке есть 40% женщин, 59% мужчин и 1% небинарных личностей; 22% – поколение Z, то есть младше 25 лет; 66% – учредители или соучредители компаний; главными центрами, где расположен их бизнес, являются Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Бостон, Сан-Франциско и Торонто; они все в среднем работают по 64 часа в неделю.

Списки всех новаторов и категорий читайте здесь.

Гейли Бибер вошла в Forbes

Ярким представителем молодых новаторов стала модель Гейли Бибер, которой 26 лет и она родом из штата Аризона, США.

В Forbes отметили ее влияние в социальных сетях Instagram и TikTok, где она имеет несколько десятков миллионов подписчиков.

Девушка имеет классическое образование балерины, а в 17 лет заключила свой первый модельный контракт с розничным продавцом French Connection. Сейчас у нее есть рекламные контракты с Jimmy Choo, Levi's и Saint Laurent.

В июне 2022 года создала свой стартап по уходу за кожей Rhode Skin, базирующийся в Лос-Анджелесе, где она проживает с мужем Джастином Бибером.

Гейли стала звездой тематической обложки "30 до 30 2023 года". Она уже поблагодарила в инстаграмме за приглашение в Forbes и поблагодарила команду бренда за совместную работу: "Больше всего спасибо, Forbes, я очень взволнована этой обложкой, и очень взволнована тем, что придет из Rhode. Спасибо команде за то, что вы – лучшая команда, о которой я могла только мечтать. Это невероятное путешествие заставляет меня щипать себя каждый день".



Гейли Бибер украсила обложку Forbes "30 к 30 2023, Северная Америка" / Фото Forbes