Гейлі Бібер розплакалась через Селену Гомес на Met Gala 2021

На гучній вечірці Met Gala 2021 не обійшлося без курйозів. Виявилося, що шанувальники Селени Гомес довели до сліз модель Гейлі Бібер. Вони скандували її ім'я, чим образили пару Джастіна та Гейлі.

14 вересня пройшов довгоочікуваний бал Інституту костюма. Знаменитості довго очікували Met Gala 2021 після пандемії, щоб зустрітися з колегами та похизуватися вишуканими вбраннями. Та для Гейлі Бібер вечірка була не такою веселою.

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Гейлі Бібер розплакалась на Met Gala 2021

Коли співак Джастін Бібер вийшов на червону доріжку з дружиною Гейлі, фанати Селени Гомес несподівано почали скандувати ім'я Селени Гомес – колишньої коханої артиста. Також вони кричали, що модель – "відстій" та всіляко намагалися образити пару.

Це дуже засмутило Гейлі Бібер та навіть довело її до сліз. Джастін почав заспокоювати зірку, хоч і сам був не в настрої через агресивних фанів Гомес.



Джастін і Гейлі Бібери на Met Gala 2021 / Фото Getty Images

Схоже, модель почала хвилюватися за свій макіяж. Вона позичила сонячні окуляри, які в мережі знову ж таки розкритикували. Їх Гейлі не знімала вже до кінця заходу.



Джастін і Гейлі Бібери на Met Gala 2021 / Фото Getty Images

Згодом у мережі навіть з'явилося відео, де видно, як розплакалась Гейлі, а потім ніби заплакав і Джастін.

Гейлі Бібер довели до сліз на Met Gala 2021: дивіться відео



Не перша витівка фанатів Селени Гомес