Гейлі Бібер розплакалась через Селену Гомес на Met Gala 2021
Джерело:Page Six
На гучній вечірці Met Gala 2021 не обійшлося без курйозів. Виявилося, що шанувальники Селени Гомес довели до сліз модель Гейлі Бібер. Вони скандували її ім'я, чим образили пару Джастіна та Гейлі.
14 вересня пройшов довгоочікуваний бал Інституту костюма. Знаменитості довго очікували Met Gala 2021 після пандемії, щоб зустрітися з колегами та похизуватися вишуканими вбраннями. Та для Гейлі Бібер вечірка була не такою веселою.
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Гейлі Бібер розплакалась на Met Gala 2021
Коли співак Джастін Бібер вийшов на червону доріжку з дружиною Гейлі, фанати Селени Гомес несподівано почали скандувати ім'я Селени Гомес – колишньої коханої артиста. Також вони кричали, що модель – "відстій" та всіляко намагалися образити пару.
Це дуже засмутило Гейлі Бібер та навіть довело її до сліз. Джастін почав заспокоювати зірку, хоч і сам був не в настрої через агресивних фанів Гомес.
Джастін і Гейлі Бібери на Met Gala 2021 / Фото Getty Images
Схоже, модель почала хвилюватися за свій макіяж. Вона позичила сонячні окуляри, які в мережі знову ж таки розкритикували. Їх Гейлі не знімала вже до кінця заходу.
Джастін і Гейлі Бібери на Met Gala 2021 / Фото Getty Images
Згодом у мережі навіть з'явилося відео, де видно, як розплакалась Гейлі, а потім ніби заплакав і Джастін.
Гейлі Бібер довели до сліз на Met Gala 2021: дивіться відео
Не перша витівка фанатів Селени Гомес
- Шанувальники американської співачки дуже часто звинувачують Гейлі Бібер в тому, що вона – розлучниця. Все тому, що Джастін та Гейлі недовго зустрічалися ще у 2015 році. Бібер згодом в черговий раз відновив, а потім розірвав стосунки з Селеною Гомес та почав зустрічатися з Гейлі Болдвін. У липні 2018 року артист зробив моделі пропозицію, а через кілька місяців з нею одружився. На думку деяких користувачів мережі, виконавець зрадив Селені з Гейлі.
- Коли Селена презентувала пісні, присвячені розставанню з Бібером (Lose You to Love Me і Look At Her Now), її фани почали звинувачувати Гейлі Бібер в тому, що вона погрожує співачці. Гомес стала на захист моделі: "Будь ласка, будьте добрими до всіх. Неважливо, яка ситуація. Якщо ви мої шанувальники, будь ласка, не грубіяньте".
- У січні 2020 року Селена Гомес святкувала презентацію нового альбому в одному з ресторанів Голлівуду. У тому ж закладі помітили Гейлі з подругою. Тоді її знову засипали гнівними коментарями про те, що вона нібито прийшла зіпсути артистці настрій. Сама Селена тоді вкотре наголосила, що це була випадковість, і їй гидко читати коментарі своїх фанів.