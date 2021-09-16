14 вересня пройшов довгоочікуваний бал Інституту костюма. Знаменитості довго очікували Met Gala 2021 після пандемії, щоб зустрітися з колегами та похизуватися вишуканими вбраннями. Та для Гейлі Бібер вечірка була не такою веселою.

До слова Фани спантеличені: хто насправді супроводжував Кім Кардашян на Met Gala 2021

Гейлі Бібер розплакалась на Met Gala 2021

Коли співак Джастін Бібер вийшов на червону доріжку з дружиною Гейлі, фанати Селени Гомес несподівано почали скандувати ім'я Селени Гомес – колишньої коханої артиста. Також вони кричали, що модель – "відстій" та всіляко намагалися образити пару.

Це дуже засмутило Гейлі Бібер та навіть довело її до сліз. Джастін почав заспокоювати зірку, хоч і сам був не в настрої через агресивних фанів Гомес.



Джастін і Гейлі Бібери на Met Gala 2021 / Фото Getty Images

Схоже, модель почала хвилюватися за свій макіяж. Вона позичила сонячні окуляри, які в мережі знову ж таки розкритикували. Їх Гейлі не знімала вже до кінця заходу.



Джастін і Гейлі Бібери на Met Gala 2021 / Фото Getty Images

Згодом у мережі навіть з'явилося відео, де видно, як розплакалась Гейлі, а потім ніби заплакав і Джастін.

Гейлі Бібер довели до сліз на Met Gala 2021: дивіться відео



Не перша витівка фанатів Селени Гомес