14 вересня пройшов довгоочікуваний бал Інституту костюма. Знаменитості довго очікували Met Gala 2021 після пандемії, щоб зустрітися з колегами та похизуватися вишуканими вбраннями. Та для Гейлі Бібер вечірка була не такою веселою.
До слова Фани спантеличені: хто насправді супроводжував Кім Кардашян на Met Gala 2021
Гейлі Бібер розплакалась на Met Gala 2021
Коли співак Джастін Бібер вийшов на червону доріжку з дружиною Гейлі, фанати Селени Гомес несподівано почали скандувати ім'я Селени Гомес – колишньої коханої артиста. Також вони кричали, що модель – "відстій" та всіляко намагалися образити пару.
Це дуже засмутило Гейлі Бібер та навіть довело її до сліз. Джастін почав заспокоювати зірку, хоч і сам був не в настрої через агресивних фанів Гомес.
Джастін і Гейлі Бібери на Met Gala 2021 / Фото Getty Images
Схоже, модель почала хвилюватися за свій макіяж. Вона позичила сонячні окуляри, які в мережі знову ж таки розкритикували. Їх Гейлі не знімала вже до кінця заходу.
Джастін і Гейлі Бібери на Met Gala 2021 / Фото Getty Images
Згодом у мережі навіть з'явилося відео, де видно, як розплакалась Гейлі, а потім ніби заплакав і Джастін.
Гейлі Бібер довели до сліз на Met Gala 2021: дивіться відео
Не перша витівка фанатів Селени Гомес
- Шанувальники американської співачки дуже часто звинувачують Гейлі Бібер в тому, що вона – розлучниця. Все тому, що Джастін та Гейлі недовго зустрічалися ще у 2015 році. Бібер згодом в черговий раз відновив, а потім розірвав стосунки з Селеною Гомес та почав зустрічатися з Гейлі Болдвін. У липні 2018 року артист зробив моделі пропозицію, а через кілька місяців з нею одружився. На думку деяких користувачів мережі, виконавець зрадив Селені з Гейлі.
- Коли Селена презентувала пісні, присвячені розставанню з Бібером (Lose You to Love Me і Look At Her Now), її фани почали звинувачувати Гейлі Бібер в тому, що вона погрожує співачці. Гомес стала на захист моделі: "Будь ласка, будьте добрими до всіх. Неважливо, яка ситуація. Якщо ви мої шанувальники, будь ласка, не грубіяньте".
- У січні 2020 року Селена Гомес святкувала презентацію нового альбому в одному з ресторанів Голлівуду. У тому ж закладі помітили Гейлі з подругою. Тоді її знову засипали гнівними коментарями про те, що вона нібито прийшла зіпсути артистці настрій. Сама Селена тоді вкотре наголосила, що це була випадковість, і їй гидко читати коментарі своїх фанів.