14 сентября прошел долгожданный бал Института костюма. Знаменитости ожидали Met Gala 2021 после пандемии, чтобы встретиться с коллегами и похвастаться изысканными нарядами. Но для Хейли Бибер вечеринка была не такой веселой.

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Хейли Бибер расплакалась на Met Gala 2021

Когда певец Джастин Бибер вышел на красную дорожку с женой Хейли, фанаты Селены Гомес неожиданно начали скандировать имя Селены Гомес – бывшей возлюбленной артиста. Также они кричали, что модель – "отстой" и всячески пытались обидеть пару.

Это очень расстроило Хейли Бибер и даже довело ее до слез. Джастин начал успокаивать звезду, хотя и сам был не в настроении из-за агрессивных болельщиков Гомес.



Джастин и Хейли Бибер на Met Gala 2021 / Фото Getty Images

Похоже, модель начала волноваться за свой макияж. Она одолжила солнечные очки, которые в сети опять же раскритиковали. Их Хейли не снимала уже до конца мероприятия.



Джастин и Хейли Бибер на Met Gala 2021 / Фото Getty Images

Впоследствии в сети даже появилось видео, где видно, как расплакалась Хейли, а потом якобы заплакал и Джастин.

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