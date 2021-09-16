14 сентября прошел долгожданный бал Института костюма. Знаменитости ожидали Met Gala 2021 после пандемии, чтобы встретиться с коллегами и похвастаться изысканными нарядами. Но для Хейли Бибер вечеринка была не такой веселой.
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Хейли Бибер расплакалась на Met Gala 2021
Когда певец Джастин Бибер вышел на красную дорожку с женой Хейли, фанаты Селены Гомес неожиданно начали скандировать имя Селены Гомес – бывшей возлюбленной артиста. Также они кричали, что модель – "отстой" и всячески пытались обидеть пару.
Это очень расстроило Хейли Бибер и даже довело ее до слез. Джастин начал успокаивать звезду, хотя и сам был не в настроении из-за агрессивных болельщиков Гомес.
Джастин и Хейли Бибер на Met Gala 2021 / Фото Getty Images
Похоже, модель начала волноваться за свой макияж. Она одолжила солнечные очки, которые в сети опять же раскритиковали. Их Хейли не снимала уже до конца мероприятия.
Джастин и Хейли Бибер на Met Gala 2021 / Фото Getty Images
Впоследствии в сети даже появилось видео, где видно, как расплакалась Хейли, а потом якобы заплакал и Джастин.
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Не первая выходка фанатов Селены Гомес
- Поклонники американской певицы очень часто обвиняют Хейли Бибер в том, что она разлучница. Все потому, что Джастин и Хейли недолго встречались еще в 2015 году. Бибер впоследствии в очередной раз обновил, а затем разорвал отношения с Селеной Гомес и начал встречаться с Хейли Болдуин. В июле 2018 года артист сделал модели предложение, а через несколько месяцев на ней женился. По мнению некоторых пользователей сети, исполнитель изменил Селене с Хейли.
- Когда Селена представила песни, посвященные расставанию с Бибером (Lose You to Love Me и Look At Her Now), ее фаны начали обвинять Хейли Бибер в том, что она угрожает певице. Гомес стала на защиту модели: "Пожалуйста, будьте добрыми ко всем. Неважно, какая ситуация. Если вы мои поклонники, пожалуйста, не хамите".
- В январе 2020 года Селена Гомес праздновала презентацию нового альбома в одном из ресторанов Голливуда. В том же заведении заметили Хейли с подругой. Тогда ее снова засыпали гневными комментариями о том, что она якобы пришла испортить артистке настроение. Сама Селена тогда в очередной раз подчеркнула, что это была случайность, и ей противно читать комментарии своих фанов.