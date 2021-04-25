Дружина відомого співака Джастіна Бібера похизувалася новою обкладинкою для корейського журналу. У свіжій зйомці Гейлі Бібер продемонструвала розкішне тіло з найкращих ракурсів. Автором провокативних кадрів став відомий фешн-фотограф Кріс Коллс.

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На обкладинці GQ Korea модель з'явилася у стриманому образі з мінімальною кількістю косметики на обличчі. Вона одягла стриманий чорний жакет з застібкою на грудях, а волосся вклала назад в елегантну зачіску. Ефектною деталлю образу стати оригінальні золоті сережки.

Гейлі Бібер на обкладинці GQ Korea / Фото з інстаграму моделі

Однак інші образи Гейлі Бібер були куди відвертішими. Вона приміряла кілька класичних сорочок, які поєднала з високими атласними трусиками з мереживними вставками, колготами та лакованими босоніжками на шпильках. З зібраним волоссям і в стильних сонцезахисних окулярах зірка спокусливо позувала на тлі розібраного автомобіля.

Гейлі Бібер знімалася й у вишуканому костюмі – жакеті на ґудзиках і мініспідниці, карамельній сорочці та обтислій спідниці в рубчик, яка підкреслила сідниці та підтягнуті ніжки. Фінальним став look у класичних широких штанах і жилетці на голе тіло.

Спокуслива фотосесія Гейлі Бібер для GQ Korea / Фото з інстаграму