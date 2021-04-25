Жена известного певца Джастина Бибера похвасталась новой обложкой для корейского журнала. В свежей съемке Хейли Бибер продемонстрировала роскошное тело из лучших ракурсов. Автором провокационных кадров стал известный фэшн-фотограф Крис Коллс.

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На обложке GQ Korea модель появилась в сдержанном образе с минимальным количеством косметики на лице. Она надела сдержанный черный жакет с застежкой на груди, а волосы уложила назад в элегантную прическу. Эффектной деталью образа стали оригинальные золотые серьги.



Хейли Бибер на обложке GQ Korea / Фото из инстаграма модели

Однако другие образы Хейли Бибер были куда откровеннее. Она примерила несколько классических рубашек, которые соединила с высокими атласными трусиками с кружевными вставками, колготами и лакированными босоножками на шпильках. С собранными волосами и в стильных солнцезащитных очках звезда соблазнительно позировала на фоне разобранного автомобиля.

Хейли Бибер снималась и в изысканном костюме – пиджаке на пуговицах и мини-юбке, карамельной рубашке и обтягивающей юбке в рубчик, которая подчеркнула ягодицы и подтянутые ножки. Финальным стал look в классических широких брюках и жилетке на голое тело.

Соблазнительная фотосессия Хейли Бибер для GQ Korea / Фото из инстаграма