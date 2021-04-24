Британська модель Демі Роуз відома своїми еротичними знімками, які публікує в особистому блозі. На нове фото зірки щоразу чекають більш як 16,2 мільйона підписників.

Спекотно Демі Роуз прикрила оголені груди пелюстками троянд: надзвичайно відверте фото 18+

Образ Демі Роуз

Знаменитість позувала перед камерою в гардеробній. Для нової спокусливої зйомки Демі Роуз приміряла крихітне оранжеве бікіні на тонких бретелях, у якому модель ледь втримувала пишні груди. Також зірка одягнула сіру мініспідницю з принтом від Dior з яскравим поясом, що підкреслив тонку талію.

Демі Роуз доповнила гарячий аутфіт головним убором у стиль до спідниці. Коротке волосся вона заплела у дві коси, а на обличчі зробила фірмовий макіяж. Модель вирівняла тон обличчя та підкреслила губи рожевим блиском.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз