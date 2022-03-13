В американських ЗМІ спочатку писали, що у 25-річної моделі спочатку виникли ускладнення через коронавірус, оскільки в Гейлі порушилась мовний та руховий апарат. Але після звернення до клініки у неї виявили маленький тромб мозку.

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"Я снідала разом із чоловіком, коли все почалося. Мене відвезли до лікарні. Там виявили, що у мене в мозку утворився дуже маленький тромб, що викликало невелику нестачу кисню, але моє тіло впоралося самостійно, і я повністю одужала протягом декількох годин. Хоча це безперечно був один із найстрашніших моментів, які я коли-небудь пережила, зараз я вдома, і в мене все гаразд", – розповіла модель.

Гейлі зокрема подякувала лікарям, які дбали про неї. Зазначимо, що кілька тижнів тому на коронавірус захворів Джастін Бібер, а згодом за ним – і Гейлі.



Гейлі Бібер госпіталізували з тромбом у мозку / Фото з інстаграм-сторіс моделі