Голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі 7 років тому народила доньку Кайю від українського спортсмена Володимира Кличка. Він отримав повне опікунство над донькою, коли тій було 4 роки.

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Гейден Панеттьєрі про доньку від Кличка

Акторка вперше розповіла, за яких умов вона перестала бачитися з донькою. Це сталось у період, коли Гейден страждала від післяпологової депресії та залежностей. Володимир Кличко тоді забрав доньку в Україну – на думку зірки, він не залишив їй вибору.

"Якби він підійшов до мене і сказав: "Я думаю, через те, що з тобою зараз відбувається, і через твої проблеми, було б добре, якби вона побула тут зі мною деякий час". І якби була така розмова, я б сказала: "Добре, це справді має сенс". Я б могла це зрозуміти, і приїжджати до нього, щоб бачитися з нею і таке інше. Але цього не сталося. Мене дуже засмутило те, як це було зроблено".

Я маю на увазі, що це було найгірше підписання паперів у моєму житті, найнесамовитіша річ, яку мені колись доводилося робити у своєму житті. Я збиралася зайнятися собою, я збиралася вилікуватися, і думала, що коли мені стане краще, вона зможе повернутися до мене і я зможу проводити з нею час. Але цього не сталося,

– зізналась зірка.



Гейден Панеттьєрі з донькою / Фото з твітеру зірки

Панеттьєрі додала, що у той час преса гуділа заголовками про те, що вона начебто покинула дитину. Це робило ситуацію ще більш болісною.

"Було боляче бачити, як мене називають людиною, яка просто покинула свою дитину і віддала її. Коментарі та припущення людей про ситуацію щодо моєї доньки були такими жорстокими, дивними та болючими для мене. Якось в аеропорту я побачила газету, де було написано щось на кшталт: "Чому Гейден вирішила відмовитися від своєї дочки", і я просто подумала, що це повна брехня та спотворення ситуації. Це було важко, і мені знадобилося багато часу, щоб заговорити про це".

Гейден зазначила, що це вперше вона так заглибилась у ситуацію. За її словами, вона не хотіла роздратувати людину, яка має повну опіку над її дитиною.

Нагадаємо, лише кілька місяців тому Гейден Панеттьєрі зізналась, що страждала від алкогольної та наркотичної залежностей. Тоді вона розповіла, що не хотіла проводити час донькою, але й не хотіла їй нашкодити. Тому вирішила, що Кайї не варто бачити матір у такому стані.