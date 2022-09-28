Голливудская актриса Гейден Панеттьери 7 лет назад родила дочь Кайю от украинского спортсмена Владимира Кличко. Он получил полное попечительство над дочерью, когда той было 4 года.

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Гейден Панеттьери о дочери от Кличко

Актриса впервые рассказала, при каких условиях она перестала видеться с дочерью. Это произошло в период, когда Гейден страдала послеродовой депрессией и зависимостями. Владимир Кличко тогда забрал дочь в Украину – по мнению звезды, он не оставил ей выбора.

"Если бы он подошел ко мне и сказал: "Я думаю, из-за того, что с тобой сейчас происходит, и из-за твоих проблем, было бы хорошо, если бы она побыла здесь со мной некоторое время". И если бы был такой разговор, я бы сказала: "Хорошо, это действительно имеет смысл". Я бы могла это понять, и приезжать к нему, чтобы видеться с ней и тому подобное. Но этого не произошло. Меня очень расстроило то, как это было сделано".

Я имею в виду, что это было самое худшее подписание бумаг в моей жизни, самая бешеная вещь, которую мне когда-то приходилось делать в своей жизни. Я собиралась заняться собой, я собиралась вылечиться, и думала, что когда мне станет лучше, она сможет вернуться ко мне и я смогу проводить с ней время. Но этого не произошло,

– призналась звезда.



Гейден Панеттьери с дочерью / Фото из твиттера звезды

Панеттьери добавила, что в то время пресса гудела заголовками о том, что она вроде бы покинула ребенка. Это делало ситуацию еще более болезненной.

"Было больно видеть, как меня называют человеком, который просто покинул своего ребенка и отдал его. Комментарии и предположения людей о ситуации относительно моей дочери были такими жестокими, странными и болезненными для меня. Однажды в аэропорту я увидела газету, где было написано что-то типа: "Почему Гейден решила отказаться от своей дочери", и я просто подумала, что это полная ложь и искажение ситуации. Это было тяжело, и мне понадобилось много времени, чтобы заговорить об этом".

Гейден отметила, что это впервые она так углубилась в ситуацию. По ее словам, она не хотела раздражать человека, имеющего полную опеку над его ребенком.

Напомним, всего несколько месяцев назад Гейден Панеттьери призналась, что страдала от алкогольной и наркотической зависимостей. Тогда она рассказала, что не хотела проводить время дочерью, но и не хотела навредить ей. Потому решила, что Кайи не стоит видеть мать в таком состоянии.