Дружина принца Чарльза продовжує активно працювати та відвідувати заходи. Днями вона прибула в Оксфорд без чоловіка. Герцогиня Корнуольська приїхала до госпісу Helen & Douglas House для дітей та підлітків, де спілкувалася зі співробітниками закладу.

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Образ герцогині Камілли

Герцогиня постала перед камерами в елегантному образі. Вона обрала темно-синю сукню з білим принтом та комірцем. Лаконічне вбрання Камілла поєднала з бежевими туфлями на невисоких підборах.

Герцогиня Корнуольська доповнила аутфіт золотими ланцюжками з підвісками та сережками, а також витонченим браслетом на руці й масивною каблучкою.

Камілла класично вклала волосся та зробила на обличчі легкий макіяж. Вона нафарбувала стрілки та підкреслила губи рожевою помадою.



Герцогиня Корнуольська / Фото Getty Images